Els riders que portaran GRAVITEO al límit al Circuit de Barcelona-Catalunya
Naia Laso, Julia Benedetti, Guifré Obradors, Lucas Caballero, Carla Martín, Eneritz Quincoces i Álex Fernández seran alguns dels grans noms a seguir al Circuit de Barcelona-Catalunya, on l'skateboarding, l'scooter i el roller freestyle convertiran l'asfalt en un gran escenari urbà.
El Circuit de Barcelona-Catalunya està acostumat a la velocitat i a la precisió, tot i que aquest estiu canviarà els pneumàtics per unes rodes petites, capaces d’encadenar trucs impossibles, lliscar per parets i baranes o convertir pràcticament qualsevol obstacle en part del recorregut. GRAVITEO Urban Sports Festival aterra del 17 al 19 de juliol a Montmeló per convertir-se en el punt de trobada de disciplines que han crescut en skateparks, places i espais urbans, però que cada vegada tenen més presència en grans escenaris esportius. Skateboarding, scooter i roller freestyle seran tres dels grans protagonistes del festival. I ho seran, sobretot, pels riders nacionals que hi seran presents.
L’skateboarding espanyol parla per si sol
En skateboarding, pocs noms expliquen millor el moment de l’esport espanyol que Naia Laso. Olímpica a París 2024, diploma olímpic i campiona d’Espanya de Vert el 2025, la rider basca de 17 anys representa aquesta nova generació que ha crescut amb l’skate ja dins del programa olímpic, però que manté intacta una de les grans senyes d’identitat d’aquest esport: que l’estil importa tant com la puntuació. La seva presència a GRAVITEO permetrà al públic veure de prop una esportista que ja ha competit davant les millors del món i que continua construint una carrera amb un enorme marge de creixement.
Al seu costat també hi serà Julia Benedetti, doble olímpica a Tòquio 2020 i París 2024. La skater corunyesa de 21 anys va ser una de les primeres cares de l’skateboarding espanyol als Jocs i continua sent una referència per trajectòria, personalitat i constància. A aquesta experiència competitiva s’hi suma una creativitat que continua sent una de les seves principals senyes d’identitat, consolidant-la com una referent dins i fora d’Espanya.
Scooter, en creixement i amb referents
L’scooter també tindrà un paper destacat durant GRAVITEO. El nivell tècnic, la velocitat d’execució i l’espectacularitat de les seves rondes han convertit aquesta disciplina en una de les que més ha crescut en els darrers anys dins de l’escena urbana espanyola.
Aquí apareix Guifré Obradors, subcampió del món el 2023 i campió d’Espanya de Scooter Street. És un dels millors exemples del creixement que ha experimentat aquesta disciplina a Espanya. No només pels seus resultats, sinó també per la manera com competeix, combinant precisió, velocitat i control. A Montmeló serà un dels noms locals que més expectació despertarà.
També hi serà Lucas Caballero, integrant de la selecció espanyola. Forma part d’una generació que ja competeix amb referents molt propers i arriba a GRAVITEO en un context ideal per mostrar al públic el nivell real d’una disciplina que guanya cada vegada més presència en campionats, circuits federatius i esdeveniments urbans. La seva figura representa aquest punt intermedi entre la consolidació i el futur, amb un ampli marge de creixement.
L’exitós roller freestyle
Si hi ha una disciplina en què Espanya pot presumir de resultats internacionals, aquesta és el roller freestyle. Carla Martín va ser campiona del món de Vert el 2022 i el 2024. Aquell primer or, aconseguit amb només 17 anys als World Skate Games, va confirmar la seva capacitat per competir en els grans escenaris. Acaba de finalitzar sisena a la Copa del Món de Roma i a GRAVITEO serà una de les grans referents femenines.
La bilbaïna Eneritz Quincoces també sap què significa pujar a un podi mundial. El seu bronze en Vert el 2022, a l’Argentina, i els seus tercers llocs consecutius al FISE Montpellier del 2023 i el 2024 la situen entre les riders que han contribuït a consolidar el roller freestyle femení a Espanya. La seva presència a GRAVITEO aportarà un alt nivell competitiu.
I després hi ha Álex Fernández, un dels noms més prometedors del futur immediat del roller freestyle espanyol. Campió del món júnior en Park i Street a Roma 2024, la seva irrupció va ser una de les grans notícies d’aquells World Skate Games.
Un festival per veure i sentir l’esport de prop
Més enllà dels noms propis, un dels principals atractius de GRAVITEO serà reunir en un mateix espai esportistes olímpics, campions nacionals, medallistes mundials, integrants de la selecció espanyola i joves talents. Tots ells compartiran escenari amb atletes d’altres disciplines com l’escalada, la marxa nòrdica, el patinatge en línia, el duatló o el bàsquet 3x3.
El resultat serà un espai en què el públic podrà passar d’una disciplina a una altra, descobrir estils molt diferents i comprovar com totes comparteixen una mateixa cultura.
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