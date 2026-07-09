ACTUALITAT BLAUGRANA
El Barça demana diners per avançat dels drets de televisió per afrontar fitxatges i pagar nòmines
El club sol·licita un crèdit de 210 milions, 105 milions al juliol i uns altres 105 al novembre
Albert Guasch
El FC Barcelona necessita una injecció de tresoreria per poder afrontar els fitxatges d’aquest estiu i pagar nòmines, i l’obtindrà a través d’un crèdit a compte dels drets de televisió. No és una quantitat menor. Es tracta de 210 milions, dels quals 105 arribaran aquest mes de juliol i els altres 105, al novembre.
El Barça s’acull a una emissió de bons anomenats Senior Media i que estan recolzats pels futurs ingressos televisius. Un avançament que es va saldant a mesura que es produeixen aquests ingressos i que genera costos financers i interessos.
Les tensions de tresoreria que delaten aquesta operació financera es produeixen, segons el club, pel retard en les obres de l’Espai Barça, que impedeixen un Camp Nou a ple rendiment. Com que les noves fonts d’ingressos previstes no arriben i els costos financers associats a l’obra ja es comencen a assumir, el crèdit es fa necessari.
Gordon, al marge
L’agència internacional Morningstar DBRS va avançar l’emissió d’aquests bons en un informe en què manté la qualificació creditícia del FC Barcelona en BBB, però rebaixada de positiva a estable perquè el club s’endeutarà més per concloure les obres, en uns 300 milions com a mínim. Aquest nou deute ha de passar per l’Assemblea de Compromissaris.
El fitxatge d’Anthony Gordon, segellat al final de l’exercici 2025-2026, queda al marge d’aquesta bossa de liquiditat. En canvi, pot ser necessària per afrontar els fitxatges de Joao Cancelo, Julián Álvarez i Karim Adeyemi, si és que es produeixen.
En aquest sentit, el Barça pretén enfortir el seu projecte esportiu aquest estiu considerant que els ingressos seran alts la temporada que ve, sobretot a mesura que es vagi ampliant l’aforament amb la tercera graderia i les llotges VIP, i en canvi es reduiran la següent, la 2027-28, quan l’equip hagi de tornar a Montjuïc durant uns mesos mentre s’acaba d’instal·lar la coberta de l’Estadi. En aquest sentit, la situació del «fair play» financer, és a dir, la capacitat d’inscriure futbolistes a LaLiga, marca el full de ruta del club.
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