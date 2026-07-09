Segona FEB
Jorge Lafuente, fitxatge estrella del Bisbal Bàsquet: «Em fa il·lusió formar part d’un club familiar»
El Bisbal Bàsquet presenta el seu gran fitxatge, en un acte on també hi han participat Èric Surís i el base renovat, Bernat Álvarez
Andreu Coll
El Bisbal Bàsquet 26-27 ja s’ha presentat. Després de setmanes intenses als despatxos amb renovacions claus, com la d’Èric Surís o la que s’anunciarà aviat de Xevi Torrent, fitxatges de projecte, com el de Jorge Lafuente o Octavi Fuentes, o la presentació de campanya d’abonats, avui s’ha donat el primer dels últims passos abans que la pilota comenci a rodar: la presentació davant els mitjans.
A l’ajuntament, el club ha ofert la primera roda de premsa de presentació per a la temporada vinent. Èric Surís i Berni Álvarez com a peces renovades, Joan Ferrer com a director esportiu i Jorge Lafuente com a incorporació estel·lar, han respost les preguntes dels mitjans, a una avantsala de plens on també hi eren el president del poble, el president del club, i Queralt Cases, parella de Lafuente.
Un dels noms propis ha estat el de l’entrenador. «Amb la figura de l’Èric continuem fomentant la professionalització del club», ha explicat Ferrer. També ha tingut paraules d’agraïment per Álvarez, primer jugador de la història del club que renovarà per dues temporades. «Diu molt de la seva voluntat d’implicar-se en el projecte, és el que busquem», ha assenyalat el director esportiu. Tant el tècnic com el base han destacat la facilitat amb la qual s’han gestionat les dues renovacions, destacant la voluntat del club en tot moment de comptar amb ells, fet que, als dos, els ha resultat clau a l’hora de prendre la decisió. Menció a part per al gran fitxatge de l’estiu per a la Bisbal. De fet, Ferrer ho ha catalogat com a «una oportunitat històrica pel club». Lafuente, amb un posat humil, s’ha mostrat il·lusionat per «poder formar part d’un equip familiar».
Un dels temes centrals de la roda de premsa ha estat la identitat del bloc; «crear un bloc nacional era una cosa que perseguíem», ha explicat Surís. També s’han fet oficials els canvis a l’staff tècnic. No seguirà Morejon i s’incorporaran Cesc Mozota i Pau Fort. El club, que farà la pretemporada amb la lliga catalana i la Copa FEB, tornarà als entrenaments l’1 de setembre, tot plegat, si les obres estivals al Pavelló Vell segueixen el termini establert.
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