L’Olot fitxa el migcampista Jordi Ortega (Sabadell)
Amb 23 anys, s'ha format al planter del Vila-real i buscarà minuts aquesta temporada a la Garrotxa després d'un any amb poc protagonisme al Vallès
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L’Olot ha concretat la incorporació del migcampista Jordi Ortega, de 23 anys, procedent del Sabadell. El castellonenc va tancar la temporada passada una llarga etapa de formació al planter del Vila-real per incorporar-se al Sabadell, a Primera RFEF. L’etapa al Vallès ha estat marcada pel poc protagonisme (4 partits) però el club garrotxí considera que és un jugador amb potencial per créixer. «Estic molt content de firmar per l’Olot, és un pas important en la meva carrera», assegura Ortega. El de la Plana s’afegeix als fitxatges de Saucedo (Osca B), Jaume i Tenas (Segoviana), Santiago i Meddeb (Sant Andreu), Borra (Vilassar), Muntadas (Terrassa) i al juvenil Kabba, que s’incorpora al primer equip.
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