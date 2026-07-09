Mbappé i Achraf, ‘germans’ i rivals en el ‘derbi de París’
Kylian i Hakimi, amb una relació més enllà del futbol, lluiran el braçal avui amb gairebé 2 milions de magribins pendents a la capital francesa.
Fermín de la Calle
Kylian Mbappé i Achraf Hakimi són família escollida. D’aquesta que sense tenir consanguinitat, estenen llaços que ho transcendeixen tot. El 3 d’octubre del 2021 el París Saint-Germain va baixar de l’avió per viatjar per carretera a Rennes a causa d’un temporal a la Bretanya francesa. Achraf acabava d’arribar i Mbappé va exercir de padrí del marroquí. "Recordo que vam parar a repostar i vam aprofitar per prendre un refresc i una pasta. Allà va sorgir tot. Vam riure molt en aquell viatge", recordava el lateral. La parada va ser a Trappes i van pujar a les xarxes socials una foto dels dos asseguts al terra del Carrefour.
Mbappé i el clan argentí
Expliquen les cròniques que el vestidor del PSG el dominava el clan argentí, amb Paredes i Di María secundant Messi. Mbappé va defensar Achraf en les topades amb els sud-americans. També Sergio Ramos, que el coneixia de la seva etapa a Madrid. De fet, Kylian i Hakimi van visitar Sevilla, on s’afirma que fins i tot van acudir a un corral de proves on Ramos va baixar a torejar.
L’amistat es va consolidar i el Kiki va viatjar a Madrid allotjant-se a casa d’Achraf. El destí els va creuar tots dos en semifinals del Mundial de Qatar, el 2022. Va ser a l’estadi d’Al-Bayt, a Al-Khor. La seva complicitat es va traslladar a les xarxes, on es van desafiar amb missatges sobre un partit que Kylian va predir mesos abans. En una visita a Qatar, al març, va aventurar que s’enfrontarien al Marroc en el Mundial: "Espero jugar amb ells i destruiré el meu amic". El marroquí va contestar: "T’aniquilaré".
França va eliminar el Marroc amb gols de Theo Hernández i Kolo Muani i avui es tornen a enfrontar a Boston, on el Marroc espera venjar l’eliminació de l’últim Mundial. Davanter i lateral intercanvien missatges diàriament, lluint el braçalet de les seves seleccions. "És un plaer tenir-lo al costat. És un dels millors laterals del món, però sobretot és el meu amic, l’estimo", declarava Kylian sobre Hakimi. El marroquí viatja freqüentment a Madrid, on viu el seu fill amb la seva exdona, i és un habitual a la casa de Kylian.
Dos milions de persones amb ascendència magribina resideixen a París i els seus voltants, cosa que converteix el partit en un derbi. Els francesos són favorits després d’enlluernar amb els seus tres mosqueters: Mbappé, Olise i Dembélé. El Marroc té la probable baixa del seu ariet Saibari, que es va retirar lesionat davant el Canadà. Rahimi o El-Kaabi són l’alternativa en un onze on Ounahi i Brahim, millor amic de Mbappé al Madrid, són clau. L’únic dubte de Deschamps és Doué o Barcola. Sembla que el segon té avantatge i formaria parella amb Digne. I al migcamp Koné acompanyarà Rabiot, perquè Tchouaméni surt d’unes molèsties.
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