Pedri: "El meu últim partit no va ser bo. Puc millorar i fer-ho molt millor"
No s’està veient la millor versió del canari a la selecció. Per això fa autocrítica i s’il·lusiona amb els quarts de final
Jordi Gil
Pedri González (23 anys) està sent una peça clau per a Luis de la Fuente en aquest Mundial tot i que en els partits no se l’ha vist brillar al mig del camp de la manera que ho fa al Barça. Ell mateix és conscient que contra Portugal no es va veure la seva millor versió, però dona la cara i accepta el repte de millorar pensant en els quarts de final contra Bèlgica de demà a Los Angeles.
¿Com se sent?
Bé, amb ganes que arribi el següent partit, i content per haver aconseguit passar a quarts.
Suposo que amb ganes d’assumir responsabilitat.
Sí. Em considero un jugador important per a l’equip. És veritat que en l’àmbit personal l’últim partit no va ser bo, però sé que puc millorar i fer-ho molt millor.
¿Li han arribat les crítiques per aquest últim partit?
Sí, m’han arribat, però soc conscient del que faig. Sé quan jugo bé i quan malament, no necessito que ningú m’ho digui. Crec que no va ser un dels meus millors partits de la temporada ni de la meva carrera. Cal ser autocrític.
¿Té la sensació que als jugadors del Barça se’ls mira de forma diferent en la selecció?
Sempre som criticats per alguna cosa. De vegades sembla que tant als jugadors del Barça, com també als d’altres equips quan venen a la selecció, no se’ls valora prou. Tenim grans futbolistes i, de vegades, no apreciem tot el talent que hi ha aquí.
¿Creu que falta posar en valor el que està fent aquesta selecció durant els últims anys?
Sí. Hi ha jugadors, com per exemple Oyarzabal, que no estan prou valorats. Per a mi és un futbolista de nivell mundial i, potser per no jugar en un equip amb tant focus mediàtic, no rep el reconeixement que mereix.
¿Se sent un líder a l’equip?
Em considero un jugador important. Intento ajudar l’equip en tot el que puc. Fa temps que vinc a la selecció i ja em considero com un mig veterà. Tracto de donar un cop de mà als més joves i aportar el màxim possible.
S’està parlant molt de la seva posició dins el camp, en la base de la jugada, semblant a la que ocupa també en el Barça. ¿Hi ha realment diferències?
Sempre hi ha matisos, depenent de l’entrenador i dels companys. Rodri, per exemple, és un jugador molt més posicional, mentre que amb Frenkie de Jong, el centre del camp és més dinàmic. Són dos futbolistes de nivell mundial i cal adaptar-se.
¿Poden guanyar Mundial?
Sí. Des del principi vam dir que veníem a guanyar-lo. Ens assenyalaven com favorits i no teníem cap mena de problema a acceptar-ho. Som conscients que ho estem fent molt bé, però a partir d’ara ningú ens regalarà res.
¿Diria vostè que es continuen sentint com a favorits?
Ho hem demostrat. Encara no hem encaixat cap gol i som una selecció molt fiable. Tots treballem per a l’equip, ningú deixa de córrer i això ens converteix en una gran família. Hem de continuar així.
Ara els espera Bèlgica i un porter com Courtois...
Bèlgica té molt bons jugadors i Courtois és un dels millors porters que hi ha del món. Sempre és complicat poder marcar-li gols, però també tenim jugadors que ja ho han aconseguit en LaLiga, així que el coneixem bé.
Vostè mateix ho ha fet...
Tant de bo pugui tornar a fer-ho. És complicat perquè és molt gran i para moltíssim, però si fem el nostre partit i dominem, tindrem ocasions.
¿Té ganes de celebrar un gol amb les famoses ulleres?
Sí, és clar. Tinc ganes de marcar, però si l’equip guanya i passa de ronda, ja estaré content. No m’obsessio a marcar o a poder donar assistències, el més important és que l’equip guanyi.
Els seus companys el busquen molt per desequilibrar.
Intento donar sempre l’última passada i deixar els meus companys en millors condicions. En un Mundial és complicat perquè els rivals defensen molt bé, però sempre intento desequilibrar.
¿Poder aportar aquesta màgia de ‘Harry Potter’?
(Riu). Tothom m’anomena així. No puc fer màgia però sí que intento ajudar l’equip.
¿Sent vostè l’afecte de l’afició espanyola?
Sí, sempre. Tant al Barça com a la selecció m’han brindat un afecte espectacular. Estic molt agraït i intentaré donar aquest plus en els partits que queden.
Una altra de les fortaleses de l’equip és l’aportació dels jugadors suplents.
El míster ho diu moltes vegades: els que surten des de la banqueta canvien els partits. L’altre dia Ferran va donar l’assistència i Mikel Merino va tornar a demostrar el gol que té. Tenim una plantilla molt àmplia i amb moltíssima qualitat.
Ferran Torres ha passat de ser el ‘Tauró’ a ser el ‘xèrif’ d’aquesta selecció.
L’assistència de Ferran va ser molt bona. I Mikel té moltíssim gol, com ha demostrat a l’Arsenal. Sempre està ben col·locat dins de l’àrea i això és un do que cal aprofitar per a l’equip.
Vostè i Merino es van intercanviar les posicions durant la fase de classificació d’aquest Mundial. ¿Sembla que s’entenen molt bé?
Mikel pot jugar en moltes posicions, fins i tot de davanter. És un futbolista molt complet i, a prop de l’àrea, sempre té opcions de marcar.
En el Mundial podria tocar una final contra l’Argentina de Leo Messi.
Tant de bo, perquè significaria que som a la final. Però abans cal pensar únicament en Bèlgica i no confiar-se.
¿Li agrada Julián Álvarez?
És clar. ¿A qui no li agrada Julián Álvarez? És un jugador de nivell mundial. Veurem què passa amb el seu futur...
¿I què pensa dels fitxatges del Reial Madrid?
Després de dos anys sense guanyar títols és normal que vulguin reforçar-se i intentar canviar coses per a aquesta nova temporada.
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