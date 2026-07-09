Toc de queda per a menors de 16 anys
El record dels greus aldarulls després del França-Marroc de Qatar 2022 pesa sobre les autoritats franceses, que preparen un desplegament excepcional per a una nit d’"alt risc".
Leticia Fuentes
França s’enfronta avui al Marroc en els quarts de final del Mundial. Un partit que, tot i que es jugui a Boston, obliga el país a preparar-se i implementar mesures de seguretat extraordinàries arran de l’experiència d’altres anys, amb episodis d’alta tensió.
A París, diverses línies de metro es veuran afectades, especialment les que passen pels Camps Elisis i Trocadero, com la línia 1, 2 i 6, ja que és allà on solen reunir-se els aficionats per celebrar les victòries. També d’altres zones quedaran gairebé aïllades com les pròximes al Museu del Louvre o al jardí de les Teuleries.
Aquestes mesures no són les úniques. La prefectura de policia de París va emetre una ordre de prohibició del transport, la possessió i l’ús de focs artificials des del 7 de juliol al 15 de juliol, incloent-hi així el 14 de juliol, Dia Nacional de França, davant el risc elevat de greus disturbis públics. Les mesures han sigut descrites per la prefectura com a "apropiades, necessàries i proporcionades" per garantir "la seguretat de les persones i els béns".
No obstant, alguns creuen que són exagerades. "És massa la quantitat de diners que inverteixen en seguretat per a partits d’aquest tipus. Diners que podrien destinar a altres coses més necessàries", es queixa el Joffrey, veí del districte 17 quan li pregunten per la preparació per al partit.
Ràpidament, la terrassa del bar on es troba el Joffrey prenent un exprés es converteix en tot un debat. "Jo crec que qualsevol mesura és poca. Tots sabem el que passa en aquest tipus de celebracions i és una pena. Ja gairebé no es pot sortir a celebrar cap partit de futbol", explica un altre senyor a la taula del costat, que insisteix que el marcador és indiferent: "Tant si perden com si guanyen hi haurà disturbis".
Alerta d’Intel·ligència
Els antecedents expliquen la cautela. El desembre del 2022, França ja es va enfrontar contra el Marroc en semifinals, i la victòria del país gal va degenerar en una nit de disturbis als Camps Elisis, que va deixar més de 150 detencions a París, tot i que les autoritats s’havien preparat per a aquella nit desplegant milers d’agents.
Una alerta que va ser llançada pels serveis d’intel·ligència francesos va advertir ahir del "risc augmentat de disturbis" amb motiu del partit d’avui.
L’alerta també s’estén als comerciants de les zones més vulnerables. Aquests solen emportar-se la pitjor part: vandalisme, saqueig de comerços, ruptures d’aparadors... Les imatges de violència de carrer lligada al futbol s’han convertit en un habitual, malgrat que la prefectura desplega durant els partits d’alt risc un vast dispositiu policial, com la recent final de la Champions, en la qual es van mobilitzar 22.000 agents a París. Els Camps Elisis es preparen per a la nit d’avui. Els comerços han tapiat els seus aparadors hores abans del partit i les botigues amb productes d’alt valor es buidaran davant la por que les proteccions no resisteixin i acabin saquejant l’interior, com ha passat altres vegades.
Així mateix, la prefectura ja ha emès una ordre que permet als drons policials poder filmar els carrers durant el partit. Una mesura que ajuda els agents a identificar amb més rapidesa possibles incidents i agitadors.
Fa anys que el perfil d’aquests agitadors cada vegada més joves preocupa les autoritats. En els últims disturbis, la taxa de menors detinguts era considerable. Per això, les prefectures de Tolosa o Clermont-Ferrand han decidit implantar un toc de queda des de les 22.00 fins a les 05.00 hores, per als menors de 16 anys. Aquesta mesura es produeix després de diversos episodis de violència urbana relacionats amb competicions esportives. L’alcalde de Tolosa, Jean-Luc Moudenc, va assenyalar que l’objectiu és "garantir la seguretat dels residents de Tolosa i dels menors".
Els menors d’edat només es podran desplaçar durant aquestes hores si van acompanyats dels seus pares o tutors legals, o també per motius extraordinaris, com una emergència mèdica. Aquest toc de queda no és nou ni excepcional, ja que s’ha activat altres vegades.
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