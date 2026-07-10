FUTBOL
Arrenca la segona etapa de Mourinho: «No treballaré al Reial Madrid, treballaré per al Reial Madrid»
El tècnic lusità ja treballa a Valdebebas preparant la pretemporada, que arrenca dilluns que ve per al conjunt blanc.
Fermín de la Calle
José Mourinho ja treballa a Valdebebas. El Reial Madrid ha penjat les primeres imatges del tècnic lusità amb el seu equip de col·laboradors a la Ciutat Esportiva del Reial Madrid aquest divendres, preparant l’arrencada de la pretemporada blanca, que té fixat el seu inici dilluns vinent 13. Serà la segona etapa del portuguès, que el 2010 ja va ser a la banqueta madridista durant dues temporades en què va guanyar una Lliga i una Copa del Rei.
Tornada al Reial Madrid
En declaracions a Realmadrid TV, el tècnic va expressar les seves primeres sensacions: «Les paraules no són suficients perquè és com una missió. No és com estar preocupat per mi o per si guanyaré molt o poc. Estic per ajudar tothom a ser millors: jugadors, staff.. .Crear una cultura de treball, responsabilitat, d’ambició i d’una cosa que jo conec bé, què és la responsabilitat i l’honor de treballar per al Reial Madrid. A mi m’agrada molt aquest concepte. No és treballar al Reial Madrid, és treballar per al Reial Madrid. I és amb aquest esperit de missió pel que soc aquí».
El lusità va explicar que fa setmanes que treballa de cara als pròxims dies de pretemporada: «Estem treballant molt. No és que arribi aquí avui i comenci tot. Estem treballant des de fa molt temps amb l’estructura del club a diferents nivells. Avui es pot treballar sense estar-hi perquè la tecnologia ens ajuda moltíssim i avui pràcticament ha sigut arribar i ‘controlar’ tot el que s’ha fet i el que encara hem de fer».
Sobre la pretemporada va advertir que vol «aprofitar les pròximes dues setmanes amb positivitat tot i que òbviament m’agradaria tenir aquí tots els jugadors. S’ha de mirar d’una manera positiva, que és conèixer els nois amb qui vaig a treballar i que tinguin l’oportunitat de poder conèixer-me. Durant la pretemporada molts d’aquests nois seran aquí al Castella i m’agrada també participar i ajudar al creixement d’aquesta àrea. Som aquí i algun campió del món arribarà. Amb molta confiança, amb molt sentiment que estimo aquest club i ¡Hala Madrid i res més!».
Equip de treball amb Khedira i Pintus
El seu equip de treball estarà format per Joao Tralhao com a segon entrenador, Pedro Machado i Sami Kedhira seran els assistents, Nuno Santos ocuparà el rol d’entrenador de porters, Antonio Días i Antonio Pintus realitzaran les tasques de la preparació física i Roberto Merell serà el seu analista.
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