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El Barça demana 210 milions per avançat per a fitxatges i nòmines

El Barça demana 210 milions per avançat per a fitxatges i nòmines

El Barça demana 210 milions per avançat per a fitxatges i nòmines / FCB / Europa Press

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Albert Guasch

Barcelona

El FC Barcelona necessita una injecció de tresoreria per emprendre els fitxatges d’aquest estiu i pagar nòmines, i l’obtindrà a través d’un crèdit a compte dels drets de televisió. No és una xifra menor. Es tracta de 210 milions, dels quals n’hi ha 105 que ja arribaran al juliol i els altres 105, al novembre.

El Barça s’acull a una emissió de bons anomenats Senior Media i que estan sostinguts pels futurs ingressos televisius. Un avançament que se salda a mesura que es produeixen aquests ingressos i que genera costos financers i interessos.

Les tensions de tresoreria es produeixen, segons diu el club, pel retard a les obres de l’Espai Barça, que impedeixen un Camp Nou a ple rendiment. Com que les noves fonts d’ingressos previstes no arriben i els costos financers associats a l’obra ja comencen a assumir-se, el crèdit es fa necessari.

El Barça pretén enfortir la plantilla aquest estiu considerant que els ingressos seran alts la temporada que ve, sobretot a mesura que s’ampliï l’aforament amb la tercera graderia i les llotges vip de l’estadi, i en canvi es reduiran durant la següent, la 2027-2028, quan l’equip torni a Montjuïc uns mesos mentre s’acaba d’instal·lar la coberta del camp.

Negociació per Adeyemi

El fitxatge d’Anthony Gordon, segellat al final de l’exercici 2025-2026, queda al marge d’aquesta bossa de liquiditat. En canvi, pot ser necessària per a les incorporacions de Joao Cancelo, Julián Álvarez i Karim Adeyemi, si es produeixen.

Notícies relacionades

Hi ha una negociació en marxa per al fitxatge d’Adeyemi, davanter alemany de 24 anys del Borussia Dortmund. Hi ha un acord amb el jugador, però falta la part difícil, l’acord amb el club germànic. L’extrem, que no substitueix l’interès per Julián Álvarez, acaba contracte amb el Dortmund l’estiu del 2027 i no ha volgut firmar la renovació.

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