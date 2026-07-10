Bàsquet
FIATC donarà nom al Bàsquet Girona a la Lliga Endesa
L’acord s'ha signat per a 3 temporades, amb un altre d’opcional, i suposarà l'entrada de la marca al naming.
S'ha presentat com un acord transversal, amb presència també a l'equip femení
Andreu Coll
Setmana gran a Fontajau. Després de la certificació de la plaça per a la FIBA Europe Cup per a la temporada vinent, avui a Fontajau el club ha anunciat que FIATC, que ja era el patrocinador principal, reforça la seva vinculació amb l’entitat i s’integrarà al naming per a la temporada vinent a la Lliga Endesa. És una passa més en la curta història d’un club que el ritme vertiginós amb el qual crema etapes l’obliga, moltes vegades, a centrar-se per no deixar res enrere. La sensació de frenesí aquest estiu és total. No és només la consecució d’una plaça europea, és també que la concessió del pavelló preveu tancar-se aviat. Per continuar avançant, el pas que s’ha donat avui a Fontajau amb la marca FIATC era vital, per tal de continuar dotant al club de recursos econòmics i així continuar avançant amb garanties que allunyin fantasmes del passat.
L'acte s'ha celebrat a la coneguda com a cova de Fontajau. Marc Gasol, president del Bàsquet Girona, i Joan Manuel Castells, director general de FIATC, han estat els encarregats d'explicar els motius d'un acord que, en paraules dels dos, "s'ha anat creant amb el pas del temps". "És un moment històric per nosaltres", ha arrancat Gasol. Tot després, ha explicat que no serà un acord amb tan sols l'entrada al naming, sinó que serà un acord transversal. "Tindrà impacte dins l'equip femení, la base, i també en la branca social del club", ha explicat el president. "Compartim valors i visió del món", ha explicat Castells, molt satisfet. Aquest fet suposarà un increment econòmic, tot i que no s'ha volgut entrar en detalls. El president, però, ha volgut explicar que ha estat una decisió independent a la consecució d'una plaça europea. "Hauria succeït igualment, és un pas natural", ha explicat Gasol.
L'acord s'ha signat per a tres temporades amb una altra d'opcional. Més enllà del canvi de nomenclatura, també es farà visible per a tothom amb la integració del nom de la marca a l'escut, a sobre, d'una manera que recorda a la corona que vesteix l'escut de l'equip femení. Maxi Fjellerup i Queralt Casas, han fet acte de presència, deixant la primera imatge oficial de la flamant incorporació de l'Spar Girona. També s'ha deixat veure Stefi Batlle, CEO del club, i Pere Puig i Xus Escosa, vinculats a la direcció esportiva del femení i masculí respectivament.
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