GRAVITEO converteix el Circuit de Barcelona-Catalunya en el gran festival dels esports urbans amb competicions d'elit i activitats familiars
El Circuit de Barcelona-Catalunya es prepara per viure una transformació sense precedents amb l’arribada de GRAVITEO Urban Sports Festival, una cita que, del 17 al 19 de juliol, reunirà esport, oci, música, cultura urbana i experiències per a tots els públics en un format obert, gratuït mitjançant inscripció prèvia i pensat perquè tant aficionats com famílies gaudeixin d’un cap de setmana únic.
El traçat emblemàtic de Montmeló deixarà durant uns dies el rugit dels motors per convertir-se en el principal punt de trobada nacional dels esports urbans i d’aventura, amb una programació contínua que combinarà competicions internacionals, proves populars, exhibicions, activitats infantils i espais d’entreteniment.
La programació arrencarà a primera hora del matí i s’allargarà fins a la nit amb activitat ininterrompuda als diferents espais del recinte. Al llarg del cap de setmana s’hi disputaran algunes de les competicions més importants del calendari nacional i internacional, entre les quals el Campionat d’Europa de Boulder, una prova de les World Climbing Europe Series Speed, els Campionats d’Espanya de Skateboarding Street i Vert, Roller Freestyle Street i Vert, Scooter Street, així com altres proves esportives que convertiran el Circuit en un autèntic aparador dels esports urbans.
Però GRAVITEO va molt més enllà de la competició. Un dels grans atractius del festival serà precisament la seva capacitat per oferir propostes adreçades a públics de totes les edats. Els visitants trobaran un recinte completament dinamitzat amb activitats participatives, exhibicions esportives, zones de descans, espais gastronòmics i una intensa programació musical que acompanyarà l’experiència durant tota la jornada. Les sessions de DJ crearan una atmosfera pròpia d’un gran festival a l’aire lliure, mentre que les diferents àrees del Circuit oferiran un flux constant d’activitats perquè sempre hi hagi alguna cosa per descobrir.
Les famílies també hi tindran un paper protagonista. El festival comptarà amb propostes específiques per als més petits, que podran gaudir d’activitats infantils, tallers i espais dissenyats per acostar-los d’una manera divertida a l’esport i als valors associats a l’activitat física, la creativitat i la vida a l’aire lliure.
El programa infantil de Skate Series 2026 acosta la cultura skater a infants i joves. Combina esport, creativitat i activitats familiars en un entorn segur. El taller d’iniciació a l’skate permet aprendre equilibri, impuls i frenada. Les propostes manuals inclouen decorar mini skates i construir taules de cartó. També es proposen marcs de fotos amb estètica skater com a record de l’esdeveniment. El pintacares i els tatuatges temporals aporten un ambient lúdic i festiu. El taller de grafiti introdueix els participants en l’art urbà i fomenta la creativitat, la sostenibilitat, la participació i la convivència entre famílies, públic i participants.
El recinte incorporarà, a més, una àmplia zona de restauració amb diferents propostes gastronòmiques per a tots els gustos, pensades perquè el públic pugui passar-hi tota la jornada sense sortir del festival. A això s’hi sumaran espais d’oci i descans distribuïts pel Circuit, configurant un ambient propi d’un gran esdeveniment experiencial on l’esport conviu amb la música, la gastronomia i la cultura urbana.
Un altre dels pilars d’aquesta primera edició seran les experiències impulsades per les marques patrocinadores. Lluny de limitar-se a una presència expositiva, les firmes col·laboradores proposaran activitats participatives que convidaran el públic a descobrir noves experiències i a interactuar amb el festival d’una manera diferent.
Entre aquestes propostes destaquen el sorteig d’un viatge, un exclusiu test drive organitzat per una reconeguda marca d’automòbils d’alta gamma, una zona especialment dedicada a la música amb DJs i nombroses activacions distribuïdes per tot el recinte que sorprendran els assistents durant tot el cap de setmana.
Aquestes iniciatives contribuiran a convertir GRAVITEO en un espai viu, dinàmic i en moviment constant, on l’entreteniment anirà molt més enllà de les competicions esportives.
La presència d’alguns dels grans referents internacionals dels esports urbans i d’aventura serà un altre dels grans atractius del festival. Entre ells destaca Chris Sharma, considerat una de les figures més influents de la història de l’escalada esportiva i un referent mundial per a diverses generacions d’escaladors. La seva participació aportarà un gran atractiu a una programació que reunirà alguns dels millors especialistes de diferents disciplines i permetrà al públic gaudir molt de prop d’esportistes que han contribuït a impulsar aquestes modalitats arreu del món.
Juntament amb Sharma també hi participaran destacats esportistes nacionals i internacionals que competiran en les diferents proves del programa, oferint un espectacle esportiu del màxim nivell. La combinació de competicions oficials, exhibicions i la presència de grans figures converteix GRAVITEO en una oportunitat única per acostar l'esport d'elit al gran públic en un format obert i accessible.
A més de la seva dimensió esportiva i d'oci, GRAVITEO també tindrà una important vessant professional. El festival acollirà diferents trobades entre representants del sector i entitats vinculades als esports urbans i a l'escalada. Entre aquestes destaca la trobada anual d'atletes de World Climbing Europe, una cita que reunirà esportistes d'aquesta disciplina i que comptarà amb la participació de la reconeguda especialista Lisa Hassig, juntament amb el mateix Chris Sharma. Aquest espai reforçarà el caràcter internacional de l'esdeveniment i consolidarà el festival com un punt de trobada per a l'intercanvi d'experiències, coneixement i innovació en l'àmbit de l'escalada i dels esports urbans.
Un festival pensat per gaudir-ne amb el màxim confort
L'organització ha dissenyat un recinte preparat per a l'estiu, pensat perquè públic i esportistes visquin l'experiència del festival amb la màxima comoditat durant els tres dies de competició. Per fer-ho, es reforçaran els serveis i les infraestructures amb àmplies zones d'ombra, espais de descans i diferents punts de refrigeri distribuïts per tot el recinte.
Davant de les principals àrees esportives s'hi instal·laran més de 1.000 m² d'ombra, amb 700 m² a la zona d'escalada de velocitat i búlder, 200 m² a Street i 100 m² al costat de Vertical, fet que permetrà seguir les competicions amb més comoditat. La zona de food trucks també comptarà amb espais d'ombra, mentre que el restaurant d'Aramark oferirà un espai climatitzat amb capacitat per a 250 persones. A més, el recinte disposarà d'una barra chill out amb para-sols i taules, ideal per descansar i gaudir de l'ambient del festival entre competició i competició.
Serveis pensats per als esportistes
Els participants també disposaran d'instal·lacions adaptades a les seves necessitats. Tant els esportistes de les competicions oficials com els de les proves populars podran utilitzar les dutxes del Circuit de Barcelona-Catalunya, un servei que contribuirà a millorar la seva experiència i facilitar la seva participació durant tot l'esdeveniment.
El Circuit de Barcelona-Catalunya es convertirà així en un escenari completament diferent de l'habitual, demostrant la seva versatilitat per acollir esdeveniments de gran format més enllà del món del motor. Durant tres dies, les seves instal·lacions acolliran un ampli programa de competicions, activitats populars, exhibicions esportives, experiències de marca, propostes culturals i musicals que permetran a milers de visitants descobrir una nova manera de viure l'esport.
Amb entrada gratuïta mitjançant inscripció prèvia, GRAVITEO aspira a consolidar-se des de la seva primera edició com una de les grans cites del calendari nacional dels esports urbans. La seva aposta per combinar competició del màxim nivell, activitats obertes a tota la ciutadania, experiències immersives, oci familiar i la presència de figures internacionals com Chris Sharma converteix el festival en una proposta diferencial que situarà durant un cap de setmana el Circuit de Barcelona-Catalunya com l’epicentre europeu de la cultura urbana, l’escalada i els esports d’acció.
Divendres 17 de juliol
World Climbing Europe Series – Speed
16.00 - 17.00 h Pràctica de velocitat
17.30 - 18.30 h Classificatòries Speed (primer femení, després masculí)
19.00 - 20.00 h Final Speed (primer femení, després masculí)
Cerimònia de lliurament de premis femenina i masculina
SKATE SERIES – STREET & VERT
09.00 - 15.00 h Entrenament Roller Freestyle Vert
09.00 - 13.00 h Entrenament Skateboarding Street
13.00 - 15.00 h Classificatòries Skateboarding Street
17.00 - 19.00 h Classificatòries Skateboarding Street
17.00 - 19.00 h Classificatòries masculines Skateboarding Street
19.00 - 22.00 h Semifinals masculines Roller Freestyle Vert
19.00 - 20.30 h Semifinals femenines Skateboarding Street
20.30 - 22.00 h Semifinals masculines Skateboarding Street
22.00 - 22.45 h Final femenina Skateboarding Street
22.45 - 23.30 h Final masculina Skateboarding Street
23.30 - 00.00 h Premiació Skateboarding Street
Dissabte 18 de juliol
World Climbing Europe Championship – Boulder
08.30 - 14.45 h Classificatòria masculina de Boulder
16.30 - 21.45 h Classificatòria femenina de Boulder
Cerimònia de lliurament de premis femenina i masculina
SKATE SERIES – STREET & VERT
09.00 - 13.00 h Entrenament Skateboarding Vert
09.00 - 15.00 h Entrenament Roller Freestyle Street
13.00 - 15.00 h Classificatòries masculines Skateboarding Vert
16.00 - 17.30 h Semifinals + final U14 Roller Freestyle Street
17.00 - 19.00 h Classificatòries femenines Skateboarding Vert
17.30 - 18.30 h Semifinals + final U19 femení Roller Freestyle Street
18.30 - 20.00 h Semifinals + final U19 masculí Roller Freestyle Street
19.00 - 20.30 h Semifinals masculines Skateboarding Vert
20.00 - 21.00 h Semifinals + final Abs. femenina Roller Freestyle Street
20.30 - 22.00 h Semifinals femenines Skateboarding Vert
21.00 - 22.30 h Semifinals + final Abs. masculí Roller Freestyle Street
22.30 - 23.30 h Semifinals + final màster Roller Freestyle Street
23.30 - 00.00 h Premiació Roller Freestyle Street
Duatló Open
18.00 h Inici del lliurament de dorsals
18.30 h Obertura de boxes
19.20 h Tancament de boxes
19.30 h INICI DE LA PROVA
Copa d’Espanya de Marxa Nòrdica
17.00 - 18.30 h Recollida de dorsals a l’estand del Circuit de Montmeló de Barcelona
18.40 h Entrada al calaix dels esportistes
18.55 h Xerrada tècnica prèvia a la sortida
19.00 h Final absoluts
19.10 h Sortida (cadets i infantils)
21.00 h Lliurament de trofeus
Diumenge 19 de juliol
Graviteo Skate Race
10.00 h Sortida de la prova
World Climbing Europe Championship – Boulder
10.00 - 12.30 h Semifinals masculina i femenina
16.00 h Presentació dels finalistes masculins i femenins i observació de 8 minuts
16.20 - 17.20 h Final masculina
17.45 - 18.45 h Final femenina
Cerimònia de lliurament de premis femenina i masculina
SKATE SERIES – STREET & VERT
09.00 - 09.45 h Final femenina Roller Freestyle Vert
09.00 - 11.45 h Entrenament Scooter Street
09.45 - 11.15 h Final masculina Roller Freestyle Vert
11.15 - 11.30 h Premiació Roller Freestyle Vert
11.30 - 12.15 h Final masculina Skateboarding Vert
11.45 - 13.15 h Semifinals SUB16 Scooter Street
12.15 - 13.00 h Final femenina Skateboarding Vert
13.00 - 13.30 h Premiació Skateboarding Vert
13.15 - 15.45 h Entrenament Scooter Street
15.45 - 16.15 h Entrenament SUB12 Scooter Street
16.15 - 17.15 h Final SUB12 Scooter Street
17.15 - 17.45 h Entrenament SUB16 Scooter Street
17.45 - 18.45 h Final SUB16 Scooter Street
18.45 - 19.15 h Entrenament Abs. femení Scooter Street
19.15 - 19.45 h Final Abs. femení Scooter Street
19.45 - 20.15 h Entrenament Abs. masculí Scooter Street
20.15 - 21.15 h Final Abs. masculí Scooter Street
21.15 - 21.45 h Premiació Scooter Street
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