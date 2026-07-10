Mundial 2026
Haaland, el redemptor d’un país després d’un any d’escàndols en la monarquia noruega
El davanter de la selecció nòrdica ha tornat el somriure a Noruega, que s’enfronta en quarts de final del Mundial a Anglaterra aquest dissabte (23.00 h).
Gemma Casadevall
De sobte tot Noruega es va contagiar del somriure delCyborg Haaland», com s’anomena el davanter de la selecció escandinava. Després d’eliminar a vuitens de final el Brasil de Vinícius, té davant seu la missió de fer fora a quarts l’Anglaterra de Harry Kane. Acumula set gols en aquest Mundial, un menys que Lionel Messi i Kylian Mbappé. Que acabi al capdavant d’aquesta taula depèn tant del partit de dissabte com del que aconsegueixin l’argentí, el francès o el mateix Kane. Però Noruega ja acaricia el somni.
El gegant noruec Erling Haaland ha redimit tot un país, el seu. O fins i tot la seva monarquia, sepultada en el seu ‘annus horribilis’. A la victòria davant el Brasil va seguir la difusió de la Casa Reial d’una fotografia de la princesa Mette-Marit, amb la bufanda de la selecció i asseguda al costat del seu marit i futur rei, Haakon. Era la reaparició de la princesa després del trasplantament de pulmó a què es va sotmetre al juny.
Mette-Marit està envoltada des de fa mesos en una capa de drames privats, però que sacsegen una monarquia, el rei del qual, Harald V, de 86 anys, ha hagut de cancel·lar en els últims temps part de la seva agenda pública per xacres o per la seva avançada edat.
Els tentacles d’Epstein arriben a Oslo
L’any va començar per a Mette-Marit amb la difusió d’un cúmul de correus electrònics que va intercanviar amb el pederasta Jeffrey Epstein. Van sortir a la llum entre els tres milions de documents desclassificats del multimilionari nord-americà, mort el 2019. No és l’única figura noruega esquitxada pel cas Epstein. Van sorgir altres vincles vergonyants per a la seva alta diplomàcia, per al Comitè Nobel o per al partit laborista del primer ministre, Jonas Gar Store.
La dona de Haakon va demanar disculpes pel seu poc encert en l’elecció de les seves amistats. Aquesta tempesta va coincidir amb l’inici del judici contra el seu fill gran, Marius Borg Høiby, que va acabar condemnat a quatre anys de presó per dos casos de violació i 32 càrrecs més. El procés a Marius, de 29 anys i nascut d’una relació anterior, ha nodrit la premsa sensacionalista de tota mena de detalls entorn d’aquest jove ric i esgarriat, fins a qüestionar-se la capacitat de Mette-Marit per convertir-se en reina.
La princesa, de 52 anys i a qui el 2018 s’havia diagnosticat una fibrosi pulmó crònica, estava en llista d’espera per a un trasplantament de pulmó. El 17 de juny, dos dies després de la condemna a Marius, va ser operada amb èxit. La foto de la Casa Reial després de la victòria de Haaland era la seva primera imatge després de la intervenció.
Del flirteig amb Vinícius a les abraçades amb Bellingham
Haaland és el rei del mem a les xarxes socials. La IA el va convertir en «nòvia» de Vinícius davant el partit contra el Brasil. Ara es difonen en mil variants imatges de la seva amistat amb l’anglès Jude Bellingham. La sintonia entre el noruec, davanter del Manchester City, i l’anglès, centrecampista del Reial Madrid, arrenca de la seva etapa compartida al Borussia Dortmund.
Tot en ell és positivisme. Busca la discreció de la seva vida en parella, al costat de la seva nòvia Isabel Haugseng Johansen i el seu fill. I rendeix homenatge a la seva mare, l’hepatleta Gry Marita Braut, al portar estampat a la samarreta aquest cognom matern, al costat del de Haaland.
Els seus gairebé dos metres d’altura o la seva potent mandíbula no són sinònims de por, sinó de fortalesa. Ha convertit en senyal d’identitat nacional el rem viking, el «Viking Row». Adopta proporcions multitudinàries a les grades, als carrers d’Oslo o, en proporcions més reduïdes, als fiords noruecs. Ho han reproduït des dels diputats del Parlament noruec fins a soldats de terra, mar i aire de l’exèrcit d’aquest país, puntal de l’OTAN a l’Àrtic.
Que els vikings noruecs no van ser un poble identificable com a harmònic, sinó brutals enemics d’altres coetanis, no enterboleix l’èpica que envolta la seva selecció. Noruega sencera es fon amb el seu gegant de 25 anys i somriure seductor, que abraça amb el tors despullat en vestidors la princesa Ingrid Alexandra, de 21 anys. Va correspondre a aquesta princesa, acompanyada del seu germà, Sverre Magnus, festejar a l’estadi la victòria davant el Brasil. Els seus pares, Mette-Marit i Haakon, van seguir el partit des del Palau Reial. A Marius, que no és membre de la Casa Reial, se li han negat fins ara les peticions de posada en llibertat.
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