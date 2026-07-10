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L'Spar Girona començarà la Lliga a la pista de l'Estudiantes

La competició arrancarà el 3 d'octubre

L'afició de Fontajau

L'afició de Fontajau / David Aparicio

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Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

L'Spar Girona començarà la Lliga Femenina el 3 d'octubre a la pista de l'Estudiantes, tal com s'ha anunciat en el sorteig del calendari de la competició. El primer partit a Fontajau serà el dia 9, contra l'AzulMarino Palma. La Lliga regular acabarà el 17 d'abril, amb un derbi a casa contra el Cadí.

Calendari Spar Girona

Calendari Spar Girona

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