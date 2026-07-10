Noel Alimentaria es converteix en patrocinador oficial de La Vuelta
La càrnia garrotxina, patrocinadora d'altres entitats esportives locals, formarà part de la caravana publicitària i apareixerà als dorsals dels corredors
Noel Alimentaria es converteix en patrocinador Oficial de La Vuelta. La càrnia garrotxina s'uneix en col·laboració amb la cursa ciclista després de formalitzar l'acord a les instal·lacions de l'empresa, a Sant Joan les Fonts. L'aliança fa que la companyia, a més de formar part de la caravana publicitària de la prova, també estigui present als dorsals dels corredors i a l'arc situat a vuit quilòmetres de la línia de meta.
L'aliança s'emmarca en la voluntat de les dues entitats de fomentar l'esport com a vehicle per promoure hàbits de vida saludables i apropar al públic els valors de l'esforç i la superació, presents tant a la competició. Per a Noel, aquesta vinculació amb l'esport, i especialment amb el ciclisme, ja ve de més lluny, ja que és patrocinadora del Club Infantil Ciclista Olot des de fa més de quatre dècades, a més del Club Ciclista Bas, que organitza la marxa cicloturista anual "La Remences".
En l'acte d'oficialització de l'acord hi han participat el director general de La Vuelta, Javier Guillén; el president de Noel, Joan Boix; la directora corporativa de Màrqueting de la càrnia, María Sánchez, i representants de les dues entitats. Sánchez ha assegurat que aquesta col·laboració respon a l'aposta de Noel per promoure un estil de vida saludable a través de l'alimentació i l'esport. En aquest sentit, ha destacat que La Vuelta és "una de les competicions esportives més emblemàtiques del nostre país i un referent internacional que inspira milions de persones". A més, ha remarcat que la prova i la companyia comparteixen valors com "l'esforç, la constància, la superació i el compromís".
Per la seva banda, Javier Guillén ha afirmat que "l'arribada de Noel com a patrocinador oficial permet a La Vuelta continuar incorporant aliats que comparteixen la seva manera d'entendre l'esport". També ha destacat que la presència de la companyia als dorsals dels corredors reforça "el vincle amb una cursa que es viu des de la proximitat, l'esforç i el compromís amb els aficionats".
Durant la celebració de La Vuelta, Noel impulsarà diverses accions promocionals relacionades amb la competició. Entre aquestes, hi haurà activacions en punts de venda propers al recorregut de la prova i una promoció dirigida als consumidors de la gamma de xarcuteria llescada 'Delizias', uns productes que comptaran amb un disseny de packaging d'edició limitada de La Vuelta. A més, la compra permetrà participar en el sorteig d'un smartwatch diari i d'una bicicleta com a premi final.
Altres col·laboracions
Aquesta no és l'única col·laboració de la càrnia amb entitats esportives i culturals del territori. Noel també uneix forces amb clubs com el Bàsquet Girona o la UE Olot i, en l'àmbit cultural, està present en diferents festivals, com el Festivalot i el Festival Vallviva, entre altres projectes.
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