Partit trampa a dos passos de la final
Preocupa el mal moment de Pedri i la falta de frescor de Lamine. Dels últims vuit partits contra els belgues, Espanya n’ha guanyat set i n’ha empatat un. Però no es fien dels de Courtois perquè venen de menys a més en el Mundial.
Fermín de la Calle
Espanya està a dos passos de jugar una altra final del Mundial. En el primer ha de superar un encreuament trampa amb Bèlgica, una selecció a la qual li té el truc après (set victòries i un empat en els últims vuit partits), però que va creixent en el Mundial. Els diables vermells van ressuscitar miraculosament contra el Senegal en l’últim partit de grup quan anaven perdent (0-2) al minut 86. Van aconseguir miraculosament empatar amb dos gols en tres minuts i van acabar passant a quarts amb un gol en el temps de descompte de la pròrroga.
No és una Bèlgica exuberant que intimidi, com aquella de De Bruyne, Lukaku, Hazard, Meunier i Kompany el 2018. N’hi ha que encara resisteixen, com Lukaku, De Bruyne i Witsel, però són carn de banqueta en aquest rival experimentat. El primer, de fet, és el revulsiu que Rudy Garcia introdueixen en les segones parts, quan els rivals ja estan cansats. I li funciona perquè ha marcat tres gols així. De Bruyne ni va jugar a vuitens contra els Estats Units, partit en què fins i tot Doku va ser suplent.
Un entrenador valent
A Garcia cal aplaudir-li la valentia que no ha mostrat Robert Martínez amb Cristiano Ronaldo. El seleccionador belga ha apostat pels seus jugadors més en forma amb un atac conformat per Trossard, el seu referent, i Lukebakio, deixant a dalt l’elegant De Ketelaere. El 9, que va clavar un doblet als ianquis, té més d’Oyarzabal que de Haaland. El seu gran problema és la lesió a vuitens d’Amadou Onana, el migcampista que aportava agressivitat i poder físic. Tielemans llueix galons i Vanaken, que hauria de ser la seva parella al mig, té un bon peu però és una mica gandul. Al darrere Bèlgica és una fira, tot i que la figura de Thibaut Courtois li ofereix certa solvència malgrat que ja ha encaixat cinc gols en el torneig. Tot i així, Olmo ha recordat que "Bèlgica té el millor porter del món". El seu camí, de fet, no ha sigut especialment tortuós: Egipte (0-0), Nova Zelanda (5-1), el Senegal (3-2) i els Estats Units (4-1).
Espanya, per la seva banda, arriba envalentida per la seva victòria en la partida d’escacs amb Portugal. De la Fuente en va sortir guanyador després de moure bé les peces i això augmenta l’optimisme i la credibilitat espanyola, mentre continuen greixant jugadors com Rodri i Olmo, que van oferir un magnífic rendiment contra els lusitans. No obstant, també hi ha casos una mica preocupants.
Lamine no va tenir el dia, però la causa té nom i cognom: Nuno Mendes. El lateral portuguès el va frenar fins que el cos li va dir que prou. La part positiva és que Yamal no va abaixar els braços en cap moment, però Espanya necessita la seva versió més desequilibrant. Un altre cas que causa inquietud és el de Mikel Oyarzabal: l’ocasió que va fallar al minut 7 va semblar desconnectar-lo del xoc. No va tenir presència a l’àrea i va estar dens en la lectura de joc, el seu fort. Res fa pensar que Borja Iglesias el rellevi de sortida.
El dilema amb Pedri
De tota manera, el gran dilema és Pedri, al qual es va veure esgotat, erràtic i fallant passades fàcils. "No fa falta que em diguin el que faig malament: soc autocrític", va declarar el blaugrana després dels vuitens dacontra els lusitans. El dubte és si De la Fuente li donarà aquest descans que el canari demana a crits, farà entrar Fabián o Merino al costat de Rodri i deixarà Olmo d’enllaç amb l’atac. La seva suplència no hauria de ser entesa com un càstig i sí com un descans obligat, de cara a la semifinal amb França o el Marroc, perquè el blaugrana ofereix símptomes alarmants. I si va a la banqueta, Merino, l’autor del gol a Portugal, donava el següent consell: "Si fas mala cara per ser suplent, aquesta no és la teva selecció".
Més enllà d’aquests dubtes, De la Fuente ha reiniciat l’equip passant de "la selecció dels extrems" a "la dels centrals". Un total de 609 minuts està imbatut en els mundials Unai Simón i molta culpa la tenen Cubarsí i Laporte. S’hi afegeixen Porro i Cucurrella per armar una línia infranquejable. I si no reps gols és difícil perdre.
Bèlgica no té un recuperador de pilota, així que si Espanya monopolitza la possessió, als de Garcia els serà complicat construir joc d’atac. A més, els belgues tenen un taló d’Aquil·les a la defensa, de manera que com més intens sigui l’atac espanyol, més fàcil serà descosir-los. El vestidor espanyol està confiat perquè l’equip continua creixent i sempre troba una solució per desxifrar els partits. "Continuem sent favorits", va afirmar Pedri. I Nico Williams frisa per tornar a l’equip, cosa que podria passar en el segon tram contra els belgues. La final està a dos passos.
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