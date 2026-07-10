Romeu espera que no hi hagi més sortides de jugadores al Barça
El tècnic renova per dues temporades i demana reforços per cobrir les baixes de titulars indiscutibles. Reclama també a les més joves que facin "un pas endavant".
Laia Bonals
S’havia anunciat fa unes setmanes, però faltava la firma i foto oficial. Ahir, Pere Romeu va segellar a tots els efectes la seva renovació com a tècnic del Barça fins al 2028. L’entrenador, davant els mitjans de comunicació, va radiografiar l’estat actual de l’equip després de sortides doloroses i amb una plantilla que demanarà a les més joves "fer un pas endavant".
"Vam començar a parlar, però després ja sabeu com és el món del futbol, que són partits cada tres dies. Hi havia moments que era: ja parlarem més endavant. Anàvem alineats. Hi havia una total confiança per part del club i ells tenien la total confiança en mi. Estic molt bé, molt a gust treballant aquí, tant amb les jugadores com amb l’staff com amb el club. El meu dia a dia és immillorable i és molt difícil en el món del futbol estar tan a gust en un lloc de treball com aquest", va afirmar Romeu.
"Confio cegament que no hi haurà més sortides. I això és el que tots desitgem. Caroline Graham Hansen i Marta Torrejón renovaran més d’hora que tard. Seguiran amb nosaltres", va acabar Romeu davant la inquietud de l’afició per la falta de comunicació oficial de les dues carpetes encara pendents de tancar de l’anterior campanya.
La plantilla compta amb baixes sensibles: Alexia, Ona, Mapi, Salma... En la presentació d’Alexia amb el London City, dimecres, l’excapitana blaugrana va explicar que un dels arguments de pes per a la seva sortida era la falta de competitivitat "cada cap de setmana" de la Lliga F. Romeu li va donar ahir part de raó, però va al·legar que cada any s’està millorant. "Aquí cada temporada crec que la LligaF és més complexa i que hi ha millors equips. És una realitat que nosaltres tenim més competitivitat a Europa que a la Lliga, però aquesta competició ens exigeix molt. Us puc assegurar que hi ha nivells molt alts i també més baixos, tant aquí com a la resta de països", va explicar el tècnic blaugrana.
Nous lideratges
"Cada temporada és complicada i suposa un repte molt difícil. Ho donarem tot, tant la direcció esportiva com també el club, per incorporar jugadores i mantenir un equip competitiu. Aquesta és la línia que seguirem. Farem guerra allà on estiguem", va acabar, i va recalcar que espera arribades de futbolistes que puguin suplir sobretot les baixes en defensa i també en la posició que deixa vacant Salma Paralluelo en atac.
A més, el tècnic català va ser molt clar: les joves han d’irrompre amb força. "Moltes jugadores hauran de fer un pas endavant. Són unes futbolistes molt joves, però estan preparades per competir a Europa", va recalcar Romeu. "Patri ja ha sigut una líder", va afegir sobre la futbolista que, tot ho apunta, recollirà el testimoni del lideratge d’Alexia al vestidor blaugrana. "Totes les futbolistes faran un pas endavant".
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