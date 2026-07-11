Badosa aixeca un títol 706 dies després i flaira el US Open
La tennista de Begur assoleix el triomf en el WTA 125 de Bastad i s’apropa al Top 100
Albert Briva/EFE/DdG
Paula Badosa va tornar a aixecar un títol gairebé dos anys després del seu triomf en el torneig de Washington. La tennista de Begur va superar en la final del torneig de Bastad a la suïssa Waltert (7-5 i 7-5) per a aixecar el cinquè títol de la seva trajectòria, encara que aquest no compti com a trofeu WTA perquè és de categoria 125.
Una victòria molt important més enllà del títol com a tal i és que gràcies a això la gironina puja fins al lloc 115 del rànquing i es queda a menys de vuitanta punts de tornar al Top 100, posició que marcarà d’aquí a dos diumenges el tall de les tennistes que entraran per via directa al quadre final del US Open (31 agost al 13 de setembre).
Per a això, Badosa tindrà l’oportunitat de continuar sumant la setmana vinent en el WTA 250 de Iasi (Romania) i assegurar-se així la presència en l’últim Grand Slam de la temporada sense haver de passar per la fase prèvia.
Aquest és el motiu pel qual va decidir baixar a tornejos de menor categoria com el de Bastad i l’aposta ha estat tot un èxit. Cinquena final de la seva trajectòria i cinquè títol signant un camí impecable sobre l’argila sueca, on no ha deixat escapar un sol set.
Tampoc en el duel pel títol, en el qual malgrat començar amb mal peu davant l’ímpetu de Waltert, va saber donar la volta al break de desavantatge i del 2-4 desfavorable va passar al 7-5 final per a adjudicar-se la primera màniga.
El segon set va tenir un esdevenir diferent, amb la gironina per davant d’inici i la suïssa remuntant, però va acabar de la mateixa manera que en l’anterior, amb un 7-5 final per a Badosa que, d’aquesta manera, va aconseguir el títol.
Amb el triomf sota el braç, la tennista de Begur afronta ara una setmana clau per a poder estar en el US Open i ho farà amb la confiança pels núvols. La gira d’herba ja va ser bona amb millor joc que resultat, però el retorn a la terra batuda apunta a ser l’enlairament de nou per a Badosa abans de l’arribada de la gira americana, una de les seves predilectes en el calendari.
La begurenca continua treballant per a tornar a estar aquí definitivament i el títol a Bastad pot ser l’empenta final que buscava des de fa tant de temps.
Un torneig impecable
En tot el torneig, Badosa no ha cedit cap set, en un camí impecable que l’ha dut a trencar la sequera de triomfs que acumulava. En el primer duel, va superar la blanenca Marina Bassols (3-6, 2-6); a vuitens, a la colombiana Emiliana Arango (3-6, 2-6); a quarts, a la nord-americana Lepchenco (7-5, 7-6); i a les semifinals a Putintseva (1-6, 2-6). Tampoc no va cedir en el duel decisiu contra Waltert.
Els altres títols de la trajectòria de Badosa, a banda de l’esmentat a Washington el 2024, són a Sidney el 2022 i Indian Wells i Belgrad el 2021. Tant de bo la llista s’allargui cada cop més.
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