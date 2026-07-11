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Banyoles dona el tret de sortida a l’Europeu de triatló

Entre avui i el 19 de juliol més de 3.000 esportistes competiran en les 6 modalitats incloses en l’europeu i en la XXXIX Triatló de Catalunya

El parlament de Miquel Noguer en la inauguració

El parlament de Miquel Noguer en la inauguració / Ajuntament de Banyoles

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DdG

Girona

Centenars de banyolins i banyolines van presenciar l’acte d’inauguració institucional del Campionat d’Europa de Triatló Multiesport 2026 que aquest any té com a seu única la ciutat de Banyoles. Més de 2.000 esportistes de 41 països diferents van assistir a la desfilada de banderes que va donar el tret de sortida de la inauguració, en un acte que es va desenvolupar a la plaça Major. Amb la celebració d’aquesta competició la ciutat suma 15 anys consecutius acollint proves de triatló de caràcter internacional, fet que posiciona Banyoles com un referent d’aquest esport.

En la cerimònia d’inauguració amb la desfilada de les nacions, els parlaments institucionals van anar a càrrec de Miquel Noguer, alcalde de Banyoles i president de la Diputació de Girona; Abel Garcia, secretari general d’Esports de la Generalitat de Catalunya; el president de la FETRI, José Hidalgo; i Mark D’hooge, president de l’European Triathlon Union. La ballada d’una sardana i un concert posterior del grup Bufant Fort van ser els actes que van inaugurar el Campionat d’Europa de Triatló Multiesport 2026 que reunirà més de 3.000 esportistes a Banyoles durant els 10 dies de competició.

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Entre avui i el 19 juliol hi haurà més de 2.600 esportistes elit, sub-23, júniors, paratriatletes i els esportistes populars o triatletes de grups d’edat, que competiran en la gran festa continental del duatló, duatló cros, triatló cros, aquatló, triatló de mitja distància i aquabike. A aquests esportistes se’ls hi ha de sumar els més de 400 que prendran part del XXXIX Triatló de Catalunya, la prova degana de triatló de l’estat espanyol i que es disputarà el diumenge 19 de juliol.

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