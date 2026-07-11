El Barça pacta el fitxatge d’Adeyemi per 22+7 milions
El davanter alemany del Dortmund firmarà per cinc temporades una vegada es resolgui la burocràcia per tancar l’operació.
Albert Guasch
El fitxatge de Karim Adeyemi pel FC Barcelona està pràcticament fet. Després de l’acord aconseguit primer amb el jugador alemany, ahir va arribar un pacte verbal amb el Borussia Dortmund. Perquè el traspàs es pugui fer oficial, encara falta formalitzar tota la documentació, segons el club blaugrana. El periodista Fabrizio Romano va avançar ahir el traspàs per un total de 22 milions d’euros més set en variables (vinculades als títols que pugui conquerir el jugador amb el seu nou club), xifres que confirmen fonts del club blaugrana. L’extrem firmarà per cinc temporades. El Dortmund, així mateix, s’assegura un 20% d’una futura plusvàlua en cas d’un traspàs posterior del futbolista.
Un any de contracte
L’operació s’ha liquidat amb rapidesa i discreció per part de Deco, com ja va passar amb Anthony Gordon. Adeyemi, de 24 anys, s’havia resistit a firmar la renovació amb el club alemany i el seu desig era incorporar-se al Barça sota les ordres de Hansi Flick, que el va fer debutar amb la selecció alemanya. El seu contracte acabava a l’estiu del 2027 i el Dortmund ha preferit treure’n un rendiment econòmic abans que el futbolista se li pogués escapar totalment gratis l’estiu vinent.
Últimament, Adeyemi ha vist frenada la seva projecció, una evidència palpable especialment després de quedar fora de la llista de convocats de la selecció d’Alemanya per al Mundial. Prometia convertir-se en un dels grans fenòmens del panorama europeu, per això el Dortmund el va fitxar el 2022 per 30 milions com a substitut d’Erling Haaland quan el davanter noruec va marxar al Manchester City. Amb Flick, espera ara rellançar la seva carrera i, entre altres coses, tornar a la selecció, amb la qual suma un total d’11 internacionalitats.
Adeyemi és un futbolista elèctric, esquerrà, que destaca per la seva velocitat i que sol actuar als extrems, sobretot a la dreta, a cama canviada. En ocasions també es desenvolupa pel centre de l’atac. El curs passat va firmar un total de 10 gols i 6 assistències amb el Dortmund entre totes les competicions i la seva participació es va veure reduïda considerablement.
Cancelo i Julián Álvarez
Després del fitxatge per 70 milions més 10 d’Anthony Gordon, procedent del Newcastle, que es desenvolupa per l’esquerra, i el d’Adeyemi, el Barça ha reforçat els dos extrems. En principi, l’arribada d’Adeyemi hauria de forçar la sortida, ni que sigui com a cedit, de Roony Bardghji, el suec de 19 anys que amb prou feines va comptar amb oportunitats la campanya passada. Potser ara Flick es predisposarà a fer servir més Lamine Yamal al centre, un viatge similar al de Leo Messi i que tothom entén que és el natural també per al de Rocafonda.
Ara només falta anunciar la contractació de Joao Cancelo i abordar l’operació més complexa i costosa, la de Julián Álvarez, a l’espera de quina és l’actitud de l’Atlètic de Madrid respecte al davanter argentí una vegada conclogui el Mundial.
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