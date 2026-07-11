ANÀLISIS
La contracrònica de l’Espanya-Bèlgica: Merino es converteix en llegenda
Dilluns va tardar 7 minuts a entrar i marcar el gol que eliminava Portugal; aquesta vegada, només va necessitar dos minuts per enfonsar Bèlgica
Joan Domènech
Espanya només havia trepitjat unes semifinals del Mundial una vegada. Va ser el 2010. Ara ja en són dues. La primera va acabar amb el pas a la final i el títol. La segona estarà en joc dimarts que ve contra França, amb el precedent més immediat de l’Eurocopa del 2024 i el triomf espanyol.
Hi va haver una primera vegada en què Mikel Merino entrava al camp procedent de la banqueta i marcava el gol decisiu. Però ara ja són més que dues semifinals. La llegenda del mitjapunta navarrès va néixer fa dos anys, amb el gol del 2-1 en l’últim minut de la pròrroga que eliminava Alemanya de l’Eurocopa del 2024. Ara s’ha carregat Portugal i Bèlgica en cinc dies. Dilluns, entrava en el minut 84 i el 91 enfonsava Portugal amb una irrupció a l’àrea a passada de Ferran Torres.
«Quan vaig marcar el gol a Portugal, em va passar Stuttgart al capdavant i vaig pensar: quina sort la meva, va reconèixer Merino dimarts als micròfons de la cadena SER després del triomf de vuitens.
Gols, no memòria
Dos minuts va tardar a Los Angeles Merino a donar-li la mà a Dani Olmo i rebre la pluja de cossos i braços després de marcar el gol de la classificació. Va entrar al 86 i va liquidar el duel en el 88. Ja no pensava en Stuttgart, sinó en Dallas, molt més recent en la memòria, tot i que la memòria no és precisament la seva millor virtut. Abans del partit contra Portugal havia preparat un mocador vermell per celebrar públicament les festes de Sant Fermí, però se’l va deixar al vestidor.
«¿Com he d’estar? Feliç de fer-ho una vegada i ara una altra», reconeixia sense ganes de creure en les casualitats, sinó a «estar preparat per si et torna a caure».
La felicitat d’un és la desgràcia d’un altre. Les portades belgues ensenyaran la foto del pobre Senne Lammens gatejant per recuperar la pilota que se li havia escapat després del xut llunyà de Pau Cubarsí. Entrar al camp era un regal, com el de Merino.
Les tres lesions belgues
Mentre el navarrès celebrava dimarts els complimentats del gol davant Portugal, el porter belga complia 24 anys. Amb tres partits en tota la temporada, sent com és el porter suplent del Manchester United, es va trobar de cop i volta entrant d’improvís en els quarts de final d’un Mundial. En el seu tercer partit com a internacional, substituint Thiabut Courtois que culminava una temporada negra amb totes les desgràcies viscudes del Madrid: lesió i derrota, eliminada l’última opció d’un títol. A Bèlgica ja s’havia lesionat Youri Tielemans en l’escalfament i després va haver de demanar el canvi Kevin de Bruyne.
«Merino és un top mundial. És una sort tenir-lo», va remarcar Luis de la Fuente que, no obstant, el manté de suplent. Sap que el necessitarà i que li donarà la vida. A ell i a Espanya.
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