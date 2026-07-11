FIATC donarà nom al Bàsquet Girona a la Lliga Endesa
ANDREU COLL
Setmana gran a Fontajau. Després de la confirmació de la plaça per a la FIBA Europe Cup de la temporada vinent, ahir el club va anunciar a Fontajau que FIATC, que ja era el patrocinador principal, reforça la seva vinculació amb l’entitat i la temporada vinent s’incorporarà al nom de l’equip a la Lliga Endesa. És un pas més en la curta història d’un club que, pel ritme vertiginós al qual crema etapes, es veu obligat moltes vegades a aturar-se i centrar-se per no deixar res enrere. La sensació de frenesí aquest estiu és total. No es tracta solament de la consecució d’una plaça europea, sinó també que la concessió del pavelló és a prop de tancar-se.
Marc Gasol, president del Bàsquet Girona, i Joan Manuel Castells, director general de FIATC, van ser els encarregats d’explicar els motius d’un acord que, en paraules de tots dos, "s’ha anat construint amb el pas del temps".
"És un moment històric per a nosaltres", va dir Gasol. I va explicar que no serà un acord limitat només a la incorporació de la marca al nom de l’equip, sinó que tindrà un caràcter transversal. "Tindrà impacte en l’equip femení, en el planter i també en l’àrea social del club". "Compartim valors i una mateixa visió del món", va afegir Castells.
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