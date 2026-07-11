De la Fuente arrisca amb Pedri i guanya amb Fabián i Merino
El seleccionador va sorprendre deixant a la banqueta el geni del Barça i va ser el seu substitut qui va obrir el marcador. El navarrès, talismà, va tornar a ser decisiu.
Sergio R. Viñas
La decisió fàcil per a Luis de la Fuente, sense cap mena de dubte, era l’altra. Al cap i a la fi, ¿qui li hauria de retreure al seleccionador que Pedri, un dels millors migcampistes del món, el més genuí hereu de la generació que avui fa 16 anys va ser campiona a Sud-àfrica, fos titular en els quarts de final d’un Mundial?
Era fins i tot el més natural, el que donava continuïtat al relat d’Espanya en aquesta cita. I, no obstant, sense por mai al que diran, al·lèrgic a l’immobilisme com a doctrina, el seleccionador va triar la decisió arriscada, munició fàcil perquè els seus detractors s’hi rabegessin en cas d’eliminació. Munició, és clar, que no es farà servir mai. Perquè, una vegada més, De la Fuente la va encertar.
A les 19.16 hores, la RFEF anunciava l’alineació espanyola i hi eren tots els esperats tret, queda dit, Pedri. Era Fabián Ruiz, el seu parell habitual en la posició d’interior, que acompanyava els altres deu homes que, juntament amb el geni del Barça, havien sigut titulars en els duels sense xarxa davant Àustria i Portugal. "Tots estan per jugar. No es tracta de Pedri. Es tracta de Fabián. Tenim el millor centre del camp del món", explicava, succint, Juanjo González, mà dreta de De la Fuente, sobre la suplència del geni canari, per confirmar que no hi havia problema físic.
Un Mundial fluix de Pedri
Però fer seure Pedri era, de manera voluntària o no, assenyalar-lo després d’un acompliment en el Mundial en què no ha rendit ni tan sols a prop del seu millor nivell. "Sé quan jugo bé i quan jugo malament. No em cal que m’ho digui ningú", confessava fa un parell de dies en una entrevista amb aquest diari, conscient que davant Portugal "no va ser un dels millors partits de la temporada" per a ell.
Així que Pedri va arrencar el duel contra Bèlgica assegut a la banqueta. Bé, més ben escrit, assegut sobre el tros de gespa que hi havia davant dels seients. Perquè des d’allà, en qualsevol cas un lloc estrany per a ell, va observar tota la primera part. I des d’allà va observar com els fets concedien la raó al seleccionador.
Perquè va ser Fabián, el titular per sorpresa a la seva demarcació, qui va obrir el marcador d’Espanya a Los Angeles. Courtois va rebutjar com va poder un xut de l’endimoniat Dani Olmo i per allà va aparèixer el sevillà per batre l’imponent porter del Reial Madrid, que s’acabaria retirant lesionat i entre sanglots en la segona meitat.
El gol de Fabián va validar l’aposta de De la Fuente de fer seure el seu centrecampista més talentós. Va recordar, en certa mesura, el sorpasso que va anar esbossant a l’Eurocopa Dani Olmo i que es va consumar quan Kroos va lesionar Pedri en els quarts de final. Llavors ni va arribar el canari a un nivell òptim ni ho ha fet, almenys ara com ara, en aquest Mundial.
El llum del seleccionador
Però Pedri continua sent Pedri i per això De la Fuente hi va recórrer al cap de deu minuts d’arrencar la segona part per mirar de desfer el garbuix defensiu belga, ja amb el gol de De Ketelaere dibuixant una potencial pròrroga. No va aconseguir el del Barça, però, correspondre a aquesta missió, sense una sola passada decisiva que hagi de ser recordada. Aquesta vegada, el llum de De la Fuente no havia funcionat. Però encara l’havia de fregar una vegada més.
Com davant Portugal, Mikel Merino va sortir des de la banqueta per Olmo, brillant en els dos duels, i va marcar el gol de la victòria. Si llavors el navarrès va necessitar sis minuts, aquesta vegada en va tenir prou amb dos. De la Fuente ho va tornar a fer, arriscant amb Pedri i guanyant amb Fabián i Merino. ¿Flor o excel·lència? Segurament totes dues coses, a les quals toca donar continuïtat contra França. "Som l’única selecció al món que els hem guanyat dos partits seguits", va recordar el tècnic, per si algú se n’havia oblidat.
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