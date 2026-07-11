Haaland obre un dilema a Anglaterra
Els defenses anglesos coneixen millor que ningú el davanter noruec del City, en particular els seus companys John Stones i Marc Guéhi. El golejador ha marcat 7 dels 12 gols de la seva selecció.
Joan Domènech
Sembla fàcil identificar el màxim perill de Noruega i com de delicat és per a Anglaterra decidir la millor prevenció. Thomas Tuchel s’enfronta a un dilema a l’hora d’escollir la parella de centrals més adequada per desactivar Erling Braut Haaland. És on pivota una de les claus de l’accés per a la semifinal. A partir d’allà es construirà el relat del partit de Miami, que es juga avui a les 23.00 hores, on estarà en joc la tercera plaça de les semifinals.
Haaland és el gran referent de Noruega. El finalitzador de gairebé totes les jugades. L’adverbi és necessari perquè ha marcat set dels 12 gols de l’equip. Les xifres de Haaland són aclaparadores, i els defenses anglesos les coneixen per les quatre temporades que el davanter porta al capdavant de l’atac del Manchester City. Nascut, a més, a Leeds, quan el seu pare, Alf-Inge, militava a l’equip d’aquesta ciutat. El 9 de Noruega ha sigut el màxim golejador de la Premier en tres de les quatre campanyes. Tot i conèixer-lo com el coneixen, no n’hi ha prou amb disposar de tota la informació.
La tenia en els vuitens de final Gabriel Magalhães, el central brasiler de l’Arsenal, mig endormiscat per la inactivitat de Haaland durant 79 minuts de l’enfrontament. Però el defensa, que sol treure de polleguera el nòrdic a les Illes, no es va activar amb prou celeritat en el moment crucial per atendre el centre que llançava a l’àrea Andreas Schjelderup. No va atacar la bola. Va saltar una dècima més tard que Haaland. La melena es va agitar al vent i la pilota va superar Alisson.
I, un cop desperts, els brasilers van cometre la poca traça de concedir-li més espai per marcar el segon gol després d’un míssil ras que va batre de nou Alisson.
Vist i revisat el vídeo del Brasil-Noruega, ¿quins centrals triarà Tuchel? En té quatre i n’ha de designar dos. L’opció més sòlida és la de Djed Spence, del Tottenham, que ha intervingut en dos partits, tot i que no n’ha acabat cap. Trevor Chalobah, que va substituir a la llista el lesionat Tino Livramento, encara no ha debutat.
Els quatre centrals ja han bregat amb Haaland. Els qui més el coneixen són els seus companys al City: John Stones i Marc Guéhi. Stones només va ser titular en l’estrena davant de Croàcia. Aquell dia va jugar al costat d’Ezri Konsa (28), el defensa de l’Aston Villa, que no s’ha mogut de la formació en els cinc partits. Des del segon, ha tingut la companyia de Guéhi (25). Els números dels involucrats en els enfrontaments a nivell de club avalen la seva candidatura. Haaland no es va forrar de gols contra ells.
Si Tuchel veu com un factor rellevant l’altura per competir en el joc aeri amb els 195 centímetres de Haaland, tots tres són més baixos que el noruec. S’erigeix en aquest cas la figura gegant de Dan Burn, que fa 2,01 metres. El central del Newcastle (34 anys) es distingeix pel xoc físic en el marcatge.
- Els pisos a la Costa Brava s’encareixen fins a un 69% en cinc anys: aquests són els municipis més cars i més barats
- Figueres expulsa una parada del mercat de fruita i verdura que acumulava més de 10.000 euros en sancions
- Detenen a Torroella de Montgrí un professor jubilat de 74 anys per fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva
- L’aventura del primer gironí a la Primera Divisió de les Maldives
- Roses es queda sense les atraccions de Festa Major aquest estiu
- Queixes i enfrontaments de veïns i treballadors de Renfe a les obres del taller de manteniment de Ripoll
- La Catedral de Girona i els seus voltants seran protagonistes del rodatge de 'Enredados
- La Policia de Salt vigila amb drons les Deveses i les hortes per evitar-hi incendis