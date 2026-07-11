GP D’ALEMANYA
Márquez es continua acostant al líder de MotoGP a l’arrasar a Sachsenring
Estava escrit ¿no? Era una cosa esperada. Massa esperat, però calia fer-ho. Era com si Rafa Nadal guanyés a Ronald Garros, d’acord, però calia guanyar, com a mínim dissabte. I Marc Márquez (Ducati) no va fallar, d’inici a final, de semàfor apagat a bandera de quadres. És el seu jardí, Sachsenring. Ara toca diumenge, caça major.
Emilio Pérez de Rozas
La jove, amb gorra, samarreta i bufanda del club de fans de Marc Márquez es va acostar tot el que va poder, i més, a la graella de sortida de la carrera a l’esprint d’avui al circuit de Sachsenring, on cada any se celebra el Gran Premi d’Alemanya, en un paratge muntanyós i preciós de la Saxònia,a l’extingida RDA. Només volia ensenyar a Marc Márquez un immens cartró, així, pur cartró, en què, amb els colors del pilot de Cervera (Lleida), hi estava escrit, en un anglès força rudimentari, un elogiós «he cancel·lat tots els meus plans per trobar-me amb Marc».
Jo la vaig veure, en aquesta ocasió, em van deixar una d’aquestes armilles cridaneres que t’autoritzen a visitar la graella de sortida i poder i viure els últims minuts abans que s’apaguin els semàfors. I, si la vaig veure jo, la va veure Marc, que, com Leo Messi, té mirada panoràmica. I si la va veure devia sentir aquest pessigolleig que senten els mites davant la visita inesperada («he cancel·lat tots els meus plans») d’una aficionada eterna. Sens dubte, la noia era, no només la seva primera fan, sinó la primera que sabia que el més gran dels Márquez Alentá no fallaria, almenys dissabte.
Sortida horrible
I així va ser. El pla continua funcionant. La carrera d’avui ha sigut la família Márquez Alentà sortint d’excursió. Inici i final idèntic. Marc es fa un embolic a la sortida, la Ducati se li encabrita, però la controla. Àlex, segon a la graella, arrenca de manera impecable però, quan arriba al primer revolt, el primer de tots els embolics: el ‘Pistolas’ no vol molestar la traçada d’«Il Cannibale», no força i li deixa passar davant, mentre manté a distància l’italià Fabio Di Giannantonio, avui company d’equip a Ducati i, l’any que ve, companys a KTM.
La resta és el metrònom Marc Márquez, que martelleja, mesura i atura el cronòmetre en el mateix temps (gairebé) a totes les voltes. Àlex protegint-lo de tot el món i ‘ Diga’ considerant el tercer lloc del podi, el bronze, com una gran recompensa «en un traçat on, per avançar, has de tenir molt clars els riscos, trobar, no només el moment, sinó l’esvoranc i atrevir-te i, la veritat, no he tingut mai la sensació de poder ficar-li la roda a Àlex».
El minuciós pla de Marc Márquez per recuperar el liderat del Mundial i poder renovar el títol va sobre rodes. Va sortir de Mugello (Itàlia) a 102 punts del líder, l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia) i, passats només tres randes premis i mig, el cap de Ducati està ja a només 32 punts del nou líder, el madrileny Jorge Martín (Aprilia), que avui només ha pogut acabar sisè.
«Jo no puc estar més content», va explicar el petit dels Márquez a MotoGPTV, «ja que només han passat sis setmanes del greu accident que vaig tenir a Barcelona i aquí estem de nou, lluitant amb el Marc, que és molt lluitar, sí. No estic, sens dubte, com per comparar-me amb ell, però he disfrutat molt de la carrera tot i que no sé si demà, amb el doble de voltes, puc aguantar el seu ritme, ja que la roda de davant feia moltíssim».
Marc ha dominat a plaer la carrera, l’ha controlat com en els seus millors anys, no sembla que hagi hagut d’arriscar ni de bon tros per mantenir a distància, mai més de mig segon, a les dues ‘ Desmosedici’ del seu germà i el pupil groc de Valentino Rossi. «Ha sortit tot perfecte, després de redreçar una sortida horrible, que espero no es repeteix demà. Sabia que Àlex i, sí, també, Fabio (Di Giannantonio) podien ser un perill i, tot i que he mirat d’escapar-me alguna cosa més, sempre he hagut de pilotar molt tensionat ja que ells, els dos, seguien allà, enganxadets sense problemes».
Més a prop del líder
El nueve veces campeón del mundo de motociclismo, que abandonó Mugello (Italia) a 102 puntos del líder, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), pasados solo tres randes premios y medio después (Hungría, República Checa, Países Bajos y medio Sachsenring), el gran dominador del Mundial está ya a solo 32 puntos del nuevo líder, el madrileño Jorge Martín (Aprilia), que hoy solo ha podido acabar sexto, perdiendo 8 valiosos puntos con respecto al hombre fuerte de la fábrica roja de Borgo Panigale (Italia).
El pla de Marc Márquez podria veure’s reforçat demà (14.00 hores, DAZN) amb la seva victòria núm. 13 a Sachsenring, establint un nou rècord i complint un altre dels punts d’aquesta estratègia, anar-se’n de vacances amb possibilitats de tornar, a Silverstone (Anglaterra), el 9 d’agost, pensant, llavors sí, a assaltar el liderat d’Aprilia, que avui ha rebut un enorme correctiu, similar als que la firma de Noale va infringir els vermells en l’arrencada de temporada, ja que el podi virtual de l’esprint, al costat de la corba 1 de Sachsenring, va estar integrat per tres Ducati, les dels germans Márquez i la de Di Giannantonio.
Clasificación al 'sprint': 1. Marc Márquez (Ducati), 20 minuts 12.978 segons; 2. Àlex Márquez (Ducati), a 0.368 segons; 3. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 0.813 segundos; 4. Ai Ogura (Aprilia), a 3.019 segons i 5. Raúl Fernández (Aprilia), a 5.454 segons.
Mundial de MotoGP: 1. Jorge MARTÍN (Espanya), 197 punts; 2. Marco BEZZECCHI (Itàlia), 186; 3. Fabio DI GIANNANTONIO (Itàlia), 184; 4. Ai OGURA (Japó), 174, i 5. Marc MÁRQUEZ (Espanya), 165.
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