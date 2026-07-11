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Simplement Merino

Simplement Merino

Simplement Merino / CHRISTOPHER TORRES / EFE

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Juan Cruz Ruiz

En la història d’Espanya, és a dir, en la història del futbol que juga l’equip espanyol, hi haurà d’ara endavant un perfil que ja no tindrà parangó: l’aire alliberat d’un futbolista que abans era una possibilitat i que s’ha convertit, en dues jugades, en el més eficaç dels visitants atrevits en el viatge a l’àrea contrària. Que Espanya (és a dir, l’equip espanyol) el tingui a les seves files és un èxit de l’entrenador, sens dubte, ja que és notori que ha confiat en ell quan Portugal es va fer gran i va estar a punt de tirar per terra la bondat del futbol espanyol. I davant d’un equip tan potent com el que defineix Courtois, va ser capaç d’especular de nou amb la sort.

I la sort s’ha regirat una altra vegada a favor del destí de Merino per obrir a l’entrenador la idea possible de tenir sempre aquest noi disposat a dir-li al món que amb cinc minuts ja en té prou per acostar-se a l’aire de les llegendes. Pel mig hi va haver un fet difícil per a la història del futbol, la caiguda del porter més seriós del campionat (i del futbol), Courtois. Sempre ha sigut el porter de tots nosaltres, sigui d’on sigui el porter que més s’ha assemblat a Casillas quan aquest era dels millors.

La caiguda (que ho va ser, literalment) del gran porter madridista va deixar un buit tan gran que el futbolista va sortir plorant del camp. I veure plorar un futbolista d’aquesta categoria és com tornar al temps en què et feien fora de l’escola. El seu dolor és un dolor espanyol, no només el dolor que ara ha destronat del campionat el més greu dels porters del futbol mundial. Elegant, simbòlic, serè i, ara mateix, adolorit com el nen que va perdre una última oportunitat per a la història.

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Ara resulta simbòlic, a favor de l’equip espanyol, que es lesionés el gran porter del Madrid, el que ha salvat aquest equip de les males ratxes i el que ara semblava fet per tornar a l’equip de Bèlgica el camí que aquest buscava. Primer va caure Courtois, i de seguida hi va haver un altre caigut, Kevin De Bruyne. I cinc minuts abans del final va aparèixer un noi imponent. Simplement Merino.

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