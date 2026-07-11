Sinner tomba Djokovic i busca el seu cinquè Grand Slam
El campió italià no va donar opció al llegendari tennista serbi, que es va veure superat pel potent servei i el ritme de joc del seu rival.
Albert Briva
Jannik Sinner va imposar la lògica i el seu ritme demolidor per acabar aixafant Novak Djokovic en les semifinals de Wimbledon (6-4, 6-4 i 6-4) i citar-se amb Alexander Zverev en la seva setena final de Grand Slam a la recerca del seu cinquè títol. El tennista de San Cándido va dominar d’inici a final, sense deixar entrar mai Nole en el partit, i va viure el seu dia més plàcid de l’edició a l’All England Club, que espera ja la millor final possible que podia tenir amb la baixa de Carlos Alcaraz.
Va ser un guió calcat al que ja va tenir lloc l’any passat en les mateixes semifinals a Wimbledon i la millor revenja possible després del que va passar al gener a l’Open d’Austràlia per arribar de la millor manera possible a la seva segona final seguida sobre l’herba londinenca per defensar el tron aconseguit davant de Carlos Alcaraz el 2025.
Serà la primera oportunitat del curs per al número u de poder aixecar un títol de Grand Slam i aprofitar la baixa del seu gran rival per mirar d’escurçar distàncies en la carrera particular per acabar sent el més premiat en triomfs en els quatre grans tornejos del calendari. En cas de superar Zverev a la final, es quedaria a dos títols del murcià, i minimitzaria així també la gran oportunitat perduda a Roland Garros.
Per a això, les sensacions per a la final són immillorables, deixant en el camí ni més ni menys que Djokovic d’una manera aclaparadora. El serbi va tornar a patir la crueltat d’estar a prop i alhora tan lluny del seu anhelat 25è Grand Slam en un duel en què no es va poder veure amb opcions a penes que en els minuts inicials.
Dominant amb el servei, es va valer d’una ruptura única en cada set per imposar la seva llei i preparar a força de serveis directes (16 en total) i míssils de dreta el seu pas ferm a la final, on l’espera un Alexander Zverev que també va dominar el seu partit davant el britànic Fery amb molta autoritat.
L’alemany va demostrar que es troba a un nivell espectacular i disfrutant del seu joc com mai ho havia fet al llarg de la seva carrera. Tornarà a lluitar per un gran.
Guanyar Roland Garros ha alliberat Sascha. Perd menys la concentració i creu més en ell. Així va acabar amb la maledicció de Taylor Fritz en quarts i així va rebaixar l’eufòria de l’afició britànica amb la seva inesperada semifinalista. Arthur Fery havia fet grans mèrits per estar en la penúltima ronda, però jugar contra el campió a París ja és una altra cosa.
Balanç per a l’italià
Amb aquest triomf, a més d’arribar a la final i lluitar demà per guanyar el títol, Zverev apareixerà dilluns com a nou número dos del món. Necessitava arribar a l’última ronda de Wimbledon per aconseguir-ho i així ho ha fet. Per tant, Alcaraz tornarà al circuit com a número tres, per darrere de Sinner i de l’alemany.
Serà la 15a vegada que Zverev i Sinner es vegin les cares amb un bagatge demolidor de 10-4 per a l’italià, fent caure les últimes nou al seu favor, entre les quals es troba l’anterior final de Grand Slam que van disputar a Austràlia del 2025. A més, aquest 2026 està sent un maldecap per a l’alemany trobar-se amb Sinner, sent incapaç d’arrabassar-li un sol set en els quatre partits previs.
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