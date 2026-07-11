Tornar a la vida
De nou Mikel Merino va ser decisiu per ficar Espanya a la semifinal del Mundial. Indetectable en les seves aparicions letals a l’àrea, va aprofitar un rebuig del porter per perforar el porter belga i allargar l’alegria espanyola en el campionat.
Albert Blaya
Mikel Merino és a la selecció espanyola el que una cervesa freda a l’estiu. Gairebé sempre sol ser el que deixa millor record i de vegades té més bon gust quan és l’últim que fas. Luis de la Fuente sap que Merino, a qui molts exigirien des d’un inici veient el seu rendiment, és un jugador que permet aquest punt extra d’ullal i agressivitat quan el partit amenaça de flanquejar, i que el seu olfacte és inigualable, un imant per al rebuig i l’espai evident tan sols per a qui sembla haver nascut per als últims 10 minuts de la vida de tants, allà on temps i raó es comprimeixen. Per això no té sentit que Merino surti d’inici, ja que l’evidència és palmària. I fa guanyar qui hi creu.
El partit entre Espanya i Bèlgica semblava decantat per la diferència de nivell i ritme entre els dos combinats. Els belgues, que només han jugat realment bé en un partit en tot el torneig, deixaven molts metres perquè Rodri jugués al seu aire i Lamine Yamal rebés gairebé sempre de cara al pic de l’àrea. Des d’allà, Espanya dominava i semblava tenir el resultat sempre ben inclinat.
La davantera no fa por
Però el Mundial no és lògic ni conseqüent, i sol evidenciar les fragilitats tot i que semblin sempre tapiades. El gran mal d’aquesta Espanya és que la davantera, amb un Lamine lluny del seu millor nivell, no fa por. Pocs elements per rebre i trencar, falta de màgia en l’últim terç i d’un canvi de ritme que tan sols arriba des de la clarividència de Rodri. Així, Courtois sostenia els seus sense miracles, tan sols parant el que sempre ha parat amb comoditat, una cosa que Lammens no va fer en l’única que els seus necessitaven. El futbol és sobretot això. Encertar en el que és evident per mantenir la il·lusió, i sí, fallar en el que un veu com a quotidià per aniquilar el que s’ha construït.
Dani Olmo seria el millor jugador del món si el futbol es jugués només al juliol. En tornejos curts, en partits en què no es necessita constància sinó atreviment, no regularitat sinó audàcia, Olmo és dels millors del planeta. Ho va ser el 2024 a l’Eurocopa i contra Bèlgica va reivindicar aquest paper d’indetectable davant d’una estructura defensiva que li deixava espais que ell transformava en peatges sense necessitar pagar. El seu nivell d’interpretació i tècnica en espais reduïts li permet flotar, i allà la regularitat no pesa tant perquè el Mundial l’obvia. El que realment premia és la puntualitat màgica, i Olmo la té. Davant Olise, el millor 10 del Mundial, tindrem un duel vintage, dels que els gurus ens diuen que ja no existeixen: els mitjapuntes es reivindiquen mentre la resta els nega la seva part del pastís.
Espanya avança sense convèncer com el 2024, però això seria una cosa que hauria de preocupar si el Mundial fos una Lliga i no el que és, una competició curta i emocional, explosiva, consolidada en la confiança que un guanya o perd després de cada partit. La diferència és que el Mundial mai permet perdre confiança després d’una victòria. Un el que percep després de guanyar és una mossegada a la història, una petita conquesta cap a l’eternitat. Bèlgica s’acomiada del Mundial amb la sensació que ha esgotat el que li quedava d’aquella generació que un dia va amenaçar de guanyar el Mundial i Espanya s’acosta a la seva primera final després de 16 anys, encara amb un Pedri desdibuixat, Lamine lluny de la seva plenitud i Nico, que va tocar sostre el 2024, com una ombra errant. Ara espera França, el monstre final del videojoc al qual Espanya ja va superar quan ningú ho creia.
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