Mundial 2026
«Xoc entre els gegants del segle»: ¿Què diu la premsa francesa del pròxim Espanya-França de semifinals del Mundial?
«Si França ha de témer algú, és Espanya», escriu el diari Le Figaro, que presenta el partit com la «final abans de la final»
La pissarra de De la Fuente fica Espanya a les semifinals del Mundial
El Periódico
«Els gegants del segle». Així presenta el diari francès ‘L’Équipe’ el xoc entre Espanya i França en la semifinal del Mundial 2026 que es disputarà dimarts vinent, una final anticipada que a França es viu amb ganes de revenja després de les recents victòries espanyoles sobre els "bleus" a l’Eurocopa del 2024 i la Lliga de Nacions del 2025.
França arriba al duel després de superar el Marroc i amb l’objectiu d’assolir la seva tercera final mundialista consecutiva. Espanya, per la seva banda, després de vèncer Bèlgica amb un altre gol decisiu de Mikel Merino, buscarà mantenir el seu domini recent sobre els "bleus" i es recolzarà, segons destaca la premsa gal·la, en la seva sòlida identitat col·lectiva i en la capacitat de desequilibri de Lamine Yamal, Fabián Ruiz i Merino.
«La final abans de la final»
‘L’Équipe’ destaca també la influència de Rodri, tot i que exposa que Espanya no ha recuperat el poder ofensiu que els va servir per guanyar l’Eurocopa. ‘Le Figaro’ considera que el xoc davant França serà una «final abans de la final» i parla d’un «compte pendent» per a la selecció de Didier Deschamps després de les derrotes a l’Eurocopa del 2024 i a la Lliga de Nacions del 2025. «Si França ha de témer algú, és Espanya», escriuen.
Aquesta França «no té res a veure»
Malgrat el respecte que els mitjans francesos mostren cap a la selecció espanyola, cert és que veuen el partit amb més optimisme. Aquesta França, defensa el digital 20 Minutes, «no té res a veure amb l’equip de fa dos anys», gràcies a l’arribada de joves talents com Doué, Barcola i Cherki; Dembélé amb la Pilota d'Or sota el braç i Mbappé com a màxim golejador del torneig al costat de Messi, tots dos amb vuit gols.
L’Équipe remarca que la classificació espanyola va ser més treballada de l’esperat. Tot i que considera que Espanya va ser superior en el joc i va generar les millors ocasions, destaca la resistència de Bèlgica i assenyala que el partit va canviar després de la lesió de Courtois.
El diari esportiu ressalta la gran trobada de Fabián Ruiz, autor del primer gol, i la creixent influència de Lamine Yamal durant el torneig. No obstant, apunta que aquesta Espanya sembla «menys dominant que la del 2024» i, per tant, «més accessible» per a França, tot i que admet que aquesta percepció podria ser enganyosa.
Per la seva banda, Le Monde posa l’accent en la dimensió tàctica de la trobada i en la gestió dels entrenadors. El diari explica com la intensa calor de Los Angeles va condicionar el desenvolupament del partit i destaca la importància de les pauses d’hidratació i dels canvis introduïts pels dos tècnics.
En el cas espanyol, torna a enaltir la capacitat de Luis de la Fuente per treure rendiment de tota la plantilla, amb Merino repetint el paper de revulsiu decisiu.
El diari també recorda que Espanya només ha arribat a la seva segona semifinal mundialista des del títol conquerit el 2010 i planteja que aquesta generació podria anar fins i tot més lluny que l’anomenada «generació daurada» si aconsegueix aixecar el trofeu.
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