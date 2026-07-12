El Barça arrenca amb més inversiói nova davantera
El tercer capítol de l’‘era Flick’ comença demà amb més futbolistes del filial que del primer equip. S’espera que Adeyemi pugui incorporar-se en els pròxims dies.
Albert Guasch
L’era Flick inicia demà el seu tercer capítol amb més efectius fora que dins. La majoria o bé encara disputa el Mundial o acaba de començar les vacances. Amb les proves mèdiques arrencarà un Barça progressiu, sense les estrelles, mirant una altra vegada a La Masia mentre als despatxos s’acaba de debatre en qui fer servir el talonari.
Flick haurà de gestionar un Barça sense Lewandowski, sense tenir clar què passarà amb Ferran, pretès pel PSG. De moment ha entrat Anthony Gordon (70 milions + 10), s’ha tancat l’acord per Karim Adeyemi (22 milions + 9), s’espera segellar el trànsfer de Joao Cancelo (uns 10) i després tocarà desemborsar una morterada si l’Atlètic s’avé a parlar de Julián Álvarez (no està previst que baixi dels 120). A més, el club està avançant en la contractació d’un altre extrem, el jove belga del Bruges Jesse Bisiwu (18 anys), que podria alternar el filial i el primer equip.
La forta inversió d’aquest estiu és necessària per cobrir dos cursos. La temporada vinent es preveu d’ingressos suculents en un Camp Nou de rendiment creixent, i es dona per descomptat que complirà per fi amb el fair play financer; la següent, la 2027-2028, caldrà tornar uns mesos a Montjuïc mentre s’instal·la la coberta i, per tant, inscriure nous futbolistes potser costarà una altra vegada. Per això es demana un crèdit de 210 milions, és a dir, més deute, per reforçar la plantilla, entre altres necessitats de tresoreria.
Flick sap que Lewandowski, Ansu, Iñaki Peña, Kochen i Rashford es busquen la vida en altres llocs. Potser marxaran Ter Stegen, Casadó, Roony i qui sap si Ferran. "Grans clubs europeus" volen el valencià, segons diuen des de l’entorn del futbolista. És el PSG, per la insistència de Luis Enrique, el que millor s’ha posicionat. Tot i que tant des del Barça com des del cercle de Ferran s’insisteix que no es prendrà una decisió fins que no s’acabi el Mundial. El Barça té clar que, un any abans que s’acabi el seu contracte, només hi ha dues sortides: renovació o venda.
Mentrestant, Flick intentarà ordenar la seva parcel·la. Un nou preparador físic, l’alemany Benjamin Kugel, arriba com a substitut de Julio Tous. I amb ell planificarà els primers entrenaments, amb pocs futbolistes del primer equip: Szczesny, un Christensen renovat per dos anys amb una fitxa a mitges, Gerard Martín, Balde, Bernal i també, de moment, Casadó, Roony, Ter Stegen (pendent de l’Ajax) i un Fermín en fase de recuperació. Torna de la seva cessió Héctor Fort. I un cop firmi el contracte, s’incorporarà Adeyemi.
Falta per veure quants del filial s’emporta Flick a l’stage a Birmingham (27 de juliol - 3 d’agost). Podrà triar entre Jofre Torrents, Álvaro Cortés, Xavi Espart, Tommy Marqués, Iker Rodríguez, Baba Kouruma, Ebrima Tunkara, Orien Goren, Álex González, Shane Kluivert, Toni Fernández, Guille Fernández, Landry Farré, Ibrahim Diarra i Óscar Gistau. També podrà comptar amb l’egipci Hamza Abdelkarim, que ja ha acabat el seu Mundial.
El primer enfrontament amistós es disputarà el 24 de juliol contra l’Europa a porta tancada. Durant l’stage jugarà contra el Birmingham (31-J). El club encara negocia algun partit més a Anglaterra. I després vindrà el Gamper (el 19 d’agost) abans de començar la Lliga, que serà en la segona jornada, contra l’Elx, per qüestions mundialistes.
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