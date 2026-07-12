Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
govern Gironapiscina LlagosteraAP-7Carles Puigdemontonada de calorCarles Puigdemontincendi AlmeriaMundial futbol
instagramlinkedin

El Bàsquet Girona i Karnik separen camins

El pivot txec va arribar aquesta primavera a Fontajau com a reforç d’emergència per a Moncho amb un contracte fins a final de temporada

James Karnik a Fintajau en el media day.

James Karnik a Fintajau en el media day. / Marc Martí Font

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Gerard Ullastre

El Bàsquet Girona ha anunciat avui al migdia que James Karnik no continuarà vinculat al club. El pivot txec fa les maletes de Fontajau després d’haver-se posat a les ordres de Moncho Fernández el mes d’abril per reforçar el joc interior de l’equip en un tram decisiu de la temporada en el qual les lesions estaven perjudicant l’equip gironí.

Karnik va aterrar a Girona amb un contracte fins a final de curs per sumar efectius a la pintura, que estava molt afectada per les baixes. L’interior de 26 anys va aportar centímetres i rebots en els minuts de què va disposar, complint amb escreix el paper de jugador de rotació que Moncho li va encomanar.

Durant el seu breu període amb la samarreta del Bàsquet Girona, el pivot txec va participar en 5 encontres de la Lliga Endesa amb una mitjana de 6,2 punts i 3,8 rebots.

Notícies relacionades

Malgrat no tenir massa protagonisme en el joc ofensiu de l’equip, Karnik va tenir una actuació molt destacada contra l’UCAM Múrcia, signant 20 punts amb 7 tirs de camp anotats dels 8 intentats. Amb la finalització del contracte, el club i el jugador separen els seus camins.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents