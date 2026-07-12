El Bàsquet Girona i Karnik separen camins
El pivot txec va arribar aquesta primavera a Fontajau com a reforç d’emergència per a Moncho amb un contracte fins a final de temporada
Gerard Ullastre
El Bàsquet Girona ha anunciat avui al migdia que James Karnik no continuarà vinculat al club. El pivot txec fa les maletes de Fontajau després d’haver-se posat a les ordres de Moncho Fernández el mes d’abril per reforçar el joc interior de l’equip en un tram decisiu de la temporada en el qual les lesions estaven perjudicant l’equip gironí.
Karnik va aterrar a Girona amb un contracte fins a final de curs per sumar efectius a la pintura, que estava molt afectada per les baixes. L’interior de 26 anys va aportar centímetres i rebots en els minuts de què va disposar, complint amb escreix el paper de jugador de rotació que Moncho li va encomanar.
Durant el seu breu període amb la samarreta del Bàsquet Girona, el pivot txec va participar en 5 encontres de la Lliga Endesa amb una mitjana de 6,2 punts i 3,8 rebots.
Malgrat no tenir massa protagonisme en el joc ofensiu de l’equip, Karnik va tenir una actuació molt destacada contra l’UCAM Múrcia, signant 20 punts amb 7 tirs de camp anotats dels 8 intentats. Amb la finalització del contracte, el club i el jugador separen els seus camins.