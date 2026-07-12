Hèctor Ibar: "Mai ens hem plantejat realment renunciar a jugar a Primera RFEF"
"Sempre hem pensat que acabaríem trobant els recursos", assegura
Daniel G. Sastre
Hèctor Ibar, president de l’Europa, és un home que parla de manera clara. Segons la seva opinió, el club va haver de portar la situació a l’extrem per trobar una sortida acceptable per al club després de l’anunci que la instal·lació de la gespa natural al Nou Sardenya es retardarà fins al novembre del 2027. Durant l’assemblea de l’1 de juliol va plantejar la possibilitat de renunciar a jugar a Primera RFEF, que ja no és sobre la taula.
¿Com sorgeix aquesta opció?
El 25 de juny, l’Ajuntament ens comunica que l’única cosa que assumiran ells serà el lloguer de Can Dragó. Aquesta ajuda només cobria una part molt petita de l’impacte econòmic que comportaria jugar un any més fora de casa. Nosaltres ja els havíem comunicat que, si no teníem una solució econòmica clara, convocaríem una assemblea i sotmetreíem a votació dels socis què preferien.
Però ¿en algun moment la junta va arribar a plantejar-se realment renunciar a la categoria?
No. En cap moment. Nosaltres sempre hem pensat que, d’una manera o una altra, acabaríem trobant els recursos necessaris. En l’assemblea vam explicar tot el procés. Dos dies després, l’Ajuntament ens va convocar una reunió a la plaça de Sant Jaume amb l’alcalde.
¿Què va passar en la reunió?
Es van comprometre a ajudar-nos a absorbir l’impacte econòmic derivat del calendari de les obres.
¿Què significa exactament això? ¿Com pot concretar aquesta ajuda l’Ajuntament?
A través de patrocinadors. Ja hem parlat amb tres o quatre empreses i ara hem de donar continuïtat a aquestes converses perquè puguin ajudar-nos. També hi ha la possibilitat de subvencionar activitats relacionades amb el foment del futbol, amb nens i nenes.
¿Quina és la relació que tenen amb l’Ajuntament?
Només podem estar agraïts al consistori per l’ajuda deixada. Quan vam conèixer els terminis de les obres, el que no tenia cap sentit era la comparació entre els calendaris del Nou Sardenya i del Narcís Sala, quan són dues obres del mateix tipus. Va arribar un moment en què no ens va quedar més remei que posar-nos seriosos.
L’Europa ha estat molt a prop d’ascendir a Segona Divisió. ¿Ha arribat el moment de decidir què vol ser el club en el futur?
Si avui no existís l’obligació de jugar sobre gespa natural, nosaltres podríem competir perfectament a Primera RFEF. Ho faríem amb tranquil·litat i amb solvència econòmica, tot i que segurament continuaríem tenint el pressupost més baix de la categoria, com ja ha passat aquesta temporada. Una altra cosa diferent és la Segona Divisió. Si aquest any haguéssim ascendit, des del punt de vista econòmic hauríem tingut molts problemes. El que sí que vull deixar molt clar és que el fet que l’Europa continuï sent propietat dels seus socis no és un obstacle per competir a Primera RFEF. El que sí que és un problema és no poder jugar al nostre camp, perquè això redueix molt la capacitat per atraure públic i genera un impacte econòmic que ho complica tot.
¿Quants nens i nenes formen actualment part del futbol base?
Tenim una escola interna de futbol amb uns 800 nens i nenes, que competeixen entre ells. Així mateix, en el futbol federat comptem amb 48 equips: 34 de masculins i 14 de femenins.
Hi ha hagut preocupació entre molts pares del futbol base per la incertesa sobre on havien d’entrenar-se i jugar els seus fills. Alguns fins i tot han decidit portar-los a altres clubs. ¿Què els diria?
Sincerament, em sap molt greu. Des de finals de maig fins al 25 de juny vam estar intentant resoldre tota aquesta situació i, precisament per aquesta incertesa, vam retardar durant un mes l’obertura de les inscripcions per a l’escola de la temporada vinent. Entenc perfectament la preocupació de les famílies. Per nosaltres l’escola és molt important. Aquest estiu hem notat un petit impacte negatiu al campus de juliol, probablement a causa de tota aquesta incertesa.
Si finalment s’instal·la la gespa natural, ¿els pares del futbol base han d’assumir que, en el futur, els seus fills ja no podran entrenar al Nou Sardenya?
A partir del novembre del 2027, quan el camp tingui gespa natural, és evident que haurem de reduir al mínim la utilització. Un terreny de joc de gespa natural només pot suportar una determinada càrrega d’ús. Per això també hem demanat a l’Ajuntament que estudiï la possibilitat d’instal·lar una gespa híbrida, que ofereix més resistència.
- El Govern ordena el tancament definitiu de la via ferrada de la Cala del Molí
- Multes de fins a 100.000 euros per fer una foto al DNI: l’AEPD llança un avís urgent als consumidors
- El jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels anant begut
- La Princesa Elionor i la Infanta Sofia visitaran el jaciment arqueològic d'Empúries el 15 de juliol
- Un nou episodi d'incivisme deixa fora de servei la plataforma de bany adaptat de la platja Gran de Palamós
- El Girona serà l’equip més ric de la Segona Divisió
- L’ús de blats antics, la marca personal del forn de Corts
- Puigdemont, a trencar-ho tot