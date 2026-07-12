L’Europa, entre el barrii els somnis de grandesa
Els socis del club de Gràcia voten si prefereixen jugar la temporada que ve a Can Dragó o al Narcís Sala. La directiva va amenaçar de renunciar a Primera RFEF per no poder utilitzar el seu camp, que no té gespa natural, mentre la incertesa sobre el futbol base causa malestar entre alguns pares.
Daniel G. Sastre
No passa gaires vegades que un club de Primera RFEF, la tercera categoria del futbol espanyol, consulti a la seva massa social un assumpte transcendental per al seu futur. I encara menys que ho faci un històric com el Club Esportiu Europa, un dels 10 equips que van disputar la primera temporada de Primera Divisió, el 1929. Però, aquesta setmana, els més de 3.000 socis del club del barri de Gràcia de Barcelona participen en una votació que no constitueix un dilema en els 129 anys de trajectòria de l’Europa, però sí que marcarà la tendència per als pròxims anys.
Els problemes van començar, paradoxalment, quan el primer equip masculí de l’Europa va pujar de categoria, ara fa un any. Guanyar la Lliga del grup 3 de Segona Federació va suposar, a més de l’ascens, l’obligació de jugar l’any següent sobre gespa natural. La del Nou Sardenya, feu de l’equip des de 1940, és artificial, i l’Europa va haver de disputar la meitat de la temporada passada com a local a Can Dragó, a uns cinc quilòmetres de casa, al districte de Nou Barris. "Si en els partits de casa al Nou Sardenya recaptàvem entre 15.000 i 20.000 euros, a Can Dragó ens entren uns 1.500 euros", es queixa el club. La temporada, però, va ser molt bona en el terreny esportiu: l’equip va jugar el play-off per pujar a Segona Divisió, però va caure contra el filial del Celta.
La situació econòmica és un dels principals condicionants de la situació actual. Segons els números del club, completar dues temporades jugant a Can Dragó podria causar a l’Europa un perjudici econòmic de 900.000 euros. En vista de la situació, i que el Sant Andreu també ha pujat a Primera RFEF i està obligat a buscar una solució, l’Ajuntament de Barcelona va intervenir en l’assumpte. El 27 d’abril, el consistori va anunciar que instal·laria gespa natural als estadis –municipals– dels dos equips. Semblava que tothom estava content.
Aquell dia, l’Ajuntament també va anunciar que el nombrós futbol base de l’Europa disposaria de nous espais per entrenar-se a les instal·lacions de Llars Mundet, a uns cinc quilòmetres del Nou Sardenya i al districte d’Horta-Guinardó. Aquesta dada té a veure amb l’altre factor clau per entendre la situació: el malestar, o almenys la inquietud, de desenes de pares de Gràcia amb fills en les categories inferiors de l’Europa i que s’han passat setmanes sense saber on s’entrenarien i jugarien els partits mentre duressin les obres. A més, la gespa natural no permet ni de bon tros un ús tan intensiu com l’artificial: quan s’instal·li, quedarà per a usdefruit gairebé exclusiu del primer equip. En altres anys, al maig o al juny ja s’havia fet la planificació completa de la temporada següent; ara, en ple juliol encara hi ha serrells en l’aire.
En els pressupostos del club per a l’exercici 2025-2026, els ingressos previstos entre les matrícules de l’escola de futbol (564.211 euros) i les del futbol base (477.059 euros) suposaven més de dos terços de l’entrada total prevista de diners (1.692.759 euros), i estaven molt per sobre dels 210.077 euros que s’esperaven obtenir a les taquilles. En aquestes xifres queda clar de quina manera es relacionen els dos elements de l’equació. I també per què hi ha preocupació al club sobre la situació de les categories inferiors. Les últimes setmanes, a més, han rebut centenars de consultes sobre això. L’Europa hi responia amb un missatge, al qual ha tingut accés aquest diari, en el qual lamentava la "intranquil·litat" que havia generat la incertesa i afegia: "Us volem transmetre que si finalment es veu afectada l’escola per l’inici de les obres al Nou Sardenya, el club posarà facilitats com un servei de llançadores per traslladar-se al nou camp o, en cas que considereu que val més no continuar, se us reemborsarà la part proporcional de la matrícula".
Consulta modificada
Però, com era previsible, no serà tan fàcil instal·lar gespa natural al Nou Sardenya. Després de la reforma de 1995, l’estadi té a sota un gran aparcament i un poliesportiu, cosa que complica enormement l’obra en termes de seguretat. Es calcula que la instal·lació de gespa natural comportaria un pes extra d’entre 300 i 350 quilos per metre quadrat de terreny. A finals de maig, l’Ajuntament de Barcelona va comunicar a l’Europa que, per la complexitat dels estudis tècnics necessaris i de l’obra, la gespa natural no estaria a punt fins al novembre del 2027.
El club va dir que prou. Va convocar una assemblea l’1 de juliol i el president, Hèctor Ibar, va plantejar als socis la situació des del seu punt de vista: una temporada més, com a mínim, del primer equip fora del Nou Sardenya era inassumible econòmicament sense una implicació més gran de l’Ajuntament. I va llançar la bomba en forma de consulta: hi hauria una votació aquesta setmana, entre el 6 de juliol i avui, en què caldria triar entre jugar a Can Dragó o al Narcís Sala –com a primera opció– o bé renunciar a la categoria i baixar a Segona RFEF. El Narcís Sala és el camp del Sant Andreu, l’etern rival ciutadà de l’Europa, que ja va expressar alguna reticència a aquesta solució malgrat que juga en unes instal·lacions municipals. En el seu cas, l’obra és molt més fàcil i ràpida. "Es preveu que la instal·lació de gespa natural al Narcís Sala, amb un pressupost d’1,8 milions, començarà aquest estiu i s’acabarà a finals d’any", diu l’Ajuntament.
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, es va moure de seguida i al costat del regidor d’Esports, David Escudé, va convocar els dirigents de l’Europa a una reunió dos dies després de l’assemblea. "D’aquí en va sortir el compromís de l’Ajuntament d’incrementar la seva ajuda", apunta l’Europa, en forma de recerca de fórmules imaginatives per aconseguir els recursos econòmics que en garanteixin la viabilitat. A canvi d’això, el club va modificar la pregunta de la consulta: els socis ja no han de triar entre anar a un estadi fora del barri o renunciar a jugar a Primera RFEF, sinó entre jugar a Can Dragó o al Narcís Sala. El descens voluntari també està descartat.
Mentre espera el resultat d’avui, el club remarca que l’endarreriment de l’obra del Nou Sardenya ha servit almenys perquè tothom sàpiga ara que les categories inferiors de l’Europa continuaran tota la temporada que ve entrenant-se al barri. No obstant, alguns pares lamenten que la incertesa va fer que apuntessin els seus fills a altres equips ja fa setmanes, i el club admet que s’han vist una mica afectades les inscripcions al campus d’estiu. "Tot i que no tenien una papereta fàcil, entre el primer equip i el futbol base, han prioritzat el primer equip. I quan els tècnics s’han pronunciat sobre la dificultat de l’obra, han intentat recular", assenyala un d’ells.
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