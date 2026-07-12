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Márquez s’acosta al líder arrasant a Sachsenring

El pilot de Ducati no falla en la carrera esprint del GP d’Alemanya a l’aconseguir també la ‘pole’. L’italià Bezzecchi pateix una fractura a la clavícula.

Marc Márquez celebra el seu triomf d’ahir en la carrera esprint. | ALEJANDRO CERESUELA

Marc Márquez celebra el seu triomf d’ahir en la carrera esprint. | ALEJANDRO CERESUELA

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La jove, amb gorra, samarreta i bufanda del club de fans de Marc Márquez, es va acostar tot el que va poder a la graella de sortida de la carrera a l’esprint d’ahir al circuit de Sachsenring, on cada any se celebra el Gran Premi d’Alemanya. Només volia mostrar a Marc un immens cartró en el qual, amb els colors del pilot de Cervera (Lleida), hi havia escrit un elogiós: "He cancel·lat tots els meus plans per trobar-me amb el Marc".

Jo la vaig veure. En aquesta ocasió em van poder deixar una d’aquestes armilles llampants que t’autoritzen a visitar la graella de sortida i poder passar l’estona els últims minuts abans que s’apaguin els semàfors. I si la vaig veure jo també la va veure el Marc, que, com Leo Messi, té mirada panoràmica. I si la va veure devia sentir el pessigolleig que senten els mites davant la visita inesperada d’una aficionada eterna. Sens dubte, la noia era no només la seva primera fan, sinó la primera que sabia que el més gran dels Márquez no fallaria, almenys ahir. I així va ser. El pla continua funcionant.

La carrera va ser la família Márquez Alentà sortint d’excursió. Inici i final idèntic. El Marc s’embolica en la sortida, se li encabrita la Ducati, la controla; Àlex, segon a la graella, arrenca impecable però, quan arriba la primera corba, el Pistoles no vol incomodar el circuit a il Cannibale, no força, el deixa passar primer, mentre manté a distància l’italià Fabio Di Giannantonio, avui company a Ducati i, l’any vinent, companys a KTM.

La resta és el metrònom de Marc Márquez, destrossant, mesurant, aturant el crono en el mateix temps (pràcticament) en totes les voltes. Àlex el protegeix de tothom i Diga considera el tercer lloc del podi, el bronze, com una gran recompensa.

Abans, el Marc havia aconseguit la seva novena pole (1.19.041 minuts), 61 mil·lèsimes de segon millor que el temps del seu germà Àlex, brutal després de la seva total recuperació.

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El nou vegades campió del món, que va abandonar Mugello a 102 punts de Marco Bezzecchi (Aprilia), ja està a només 32 punts del nou líder, el madrileny Jorge Martín (Aprilia), que ahir només va acabar sisè i va perdre vuit valuosos punts respecte a l’home fort de la fàbrica vermella de Borgo Panigale. Bezzecchi, a més, va caure en la Q2 i va patir una fractura a la clavícula que el va fer passar pel quiròfan. Se l’espera per competir el 9 d’agost al circuit britànic de Silverstone.

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