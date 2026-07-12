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Noskova es corona a Wimbledon contra Muchová

Noskova es corona a Wimbledon contra Muchová

Noskova es corona a Wimbledon contra Muchová / EFE

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HENRY NICHOLS

La txeca Linda Noskova, amb 21 anys, pot dir que va haver de guanyar dues vegades a la seva compatriota i amiga Karolína Muchová (6-2, 5-7 i 6-3) a l’All England Club per guanyar el seu primer Grand Slam. Fins a cinc boles de partit va desaprofitar Nodkova abans de triomfar. Sinner i Zverev disputen avui (17.00 h.) la final masculina.

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