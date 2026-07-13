ACTUALITAT BLAUGRANA
El Barça de Flick inicia la pretemporada: pendent de la tornada dels mundialistes, els reforços i la sortida de Ferran Torres
El tercer curs de l’entrenador alemany comença amb 10 jugadors del primer equip i 15 del filial i el juvenil
Comença el capítol tres de l’‘era Flick’: un Barça amb nova davantera i més inversió que mai
Albert Guasch
La Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí va aixecar la persiana aquest matí. Final de l’estiu futbolístic. Hansi Flick, que inicia el seu tercer curs com a tècnic blaugrana, va posar la clau al pany a les set del matí i va esperar l’arribada a les nou dels jugadors citats, 10 del primer equip i 15 entre el filial i el juvenil. Dia de revisions mèdiques, de retrobaments i nervis. Demà dimarts se celebrarà el primer entrenament mentre als despatxos es negocien les incorporacions que falten en un estiu de molt talonari i es resolen les sortides.
Els jugadors s’han sotmès aquest dilluns a proves analítiques, de composició corporal i mesures, i de podologia, així com proves relacionades amb la salut bucodental i altres de càrdio. L’habitual. Hi eren, del primer equip, Ter Stegen, que encara no ha tancat el seu pas a l’Ajax, Wojciech Szczesny, Alejandro Balde, Andreas Christensen, Fermín López, Marc Casadó, Gerard Martín, Marc Bernal, Héctor Fort i Roony Bardghji. Es van deixar veure també Ronald Araujo i Frenkie de Jong, malgrat que encara no se’ls esperava. El primer no va jugar ni un minut amb l’Uruguai i De Jong va ser eliminat amb els Països Baixos a setzens. Tots dos, en principi, no s’uniran a l’equip fins a l’estada d’Anglaterra, del 27 de juliol al 3 d’agost.
Flick ha fet la primera selecció dels efectius disponibles de la Masia: Aron Yaakobishvili, Jofre Torrents, Álvaro Cortés, Hafiz Gariba, Tommy Marqués, Orian Goren, Ebrima Tunkara, Ibrahim Diarra, Guillermo Fernández, Alex González, Shane Kluivert, Toni Fernández, Óscar Gistau, Xavi Espart i el mundialista egipci Hamza Abdelkar Abdelim.
Alguns dels 10 compareixents el dia d’avui segurament sortiran i no formaran part de la plantilla 2026-27. Els mundialistes s’aniran incorporant gradualment, una vegada completat el seu descans. I alhora apareixeran els reforços planificats per Deco i la direcció esportiva, com Anthony Gordon, encara amb Anglaterra, Karim Adeyemi, de qui s’espera que firmi aquesta setmana el seu contracte, i Joao Cancelo, tard o d’hora.
La clàusula de Ferran Torres
Si en l’apartat de fitxatges el Barça ha d’omplir el buit del ‘9’, per al qual Julián Álvarez continua sent el predilecte, més es pot complicar si acaba marxant Ferran Torres, amb una oferta suculenta del PSG de Luis Enrique.
Avui s’ha sabut gràcies a ‘The Athletic’ que la seva renovació costarà al Barça vuit milions d’euros a pagar al Manchester City, clàusula pactada en el moment del seu fitxatge el 2022. La seva sortida evitaria desemborsar aquesta quantitat, però agreujaria el buit en la posició del davanter centre després de la marxa de Robert Lewandowski.
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