BÀSQUET
El Barça inicia una dura reconstrucció amb Nkamhoua
L’ala pivot finlandès es converteix en el primer fitxatge per a la temporada que ve d’una secció descuidada per la directiva els últims anys.
Francisco Cabezas
La secció de bàsquet del Barcelona, deixada de la mà de Déu durant anys, sense projecte i sense nou Palau, mira de recompondre’s amb els cargols fluixos. Sense entrenador des que Xavi Pascual va fugir a Dubai fart que ningú li fes cas, sense responsable esportiu des que a Juan Carlos Navarro li van pispar la cartera (encara no s’ha comunicat oficialment la seva nova tasca) i sense fitxatges que estaven tancats (Mike James, que ha signat per l’Efes després que el Barça es fes enrere, sense haver estat ni tan sols presentat), el club blaugrana camina a batzegades.
El Barça va oficialitzar ahir el primer fitxatge. Es tracta d’un ala pivot finlandès que es diu Olivier Nkamhoua (26 anys i 2,03 metres), un jugador que el club feia mesos que tenia lligat (quan Xavi Pascual encara estava configurant la plantilla al costat de Navarro i Mario Bruno) i que signa per dues temporades.
Nkamhoua, de pare camerunès i mare finlandesa, destaca per l’eficiència en atac i en defensa gràcies a la seva capacitat atlètica. Després de formar-se durant cinc temporades a l’NCAA (Tennesse Volunteers i Michigan Wolverines), va militar en el Chemnitz alemany, abans de recalar al Varese italià (16,1 punts, 5,6 rebots i 16,7 de valoració).
En un Barça que ara mateix té sis jugadors en nòmina i ha vist com en sortien nou (Satoransky, Laprovittola, Willy Hernangómez, Myles Cale, Milers Norris, Youssoupha Fall, Juani Marcos, Clyburn i el retirat Vesely), i amb dubtes sobre la determinació que pugui prendre un dels clubs de l’Eurolliga), Nkamhoua és ara per ara l’única bona notícia que pot aportar la secció.
A continució haurien d’arribar al club, si no se’n penedeixen abans, el pivot Josh Nebo, els bases Justin Robinson i Umoja Gibson, i l’escorta Agustín Ubal. L’aler del Baskonia Luwawu-Cabarrot ha prioritzat l’interès del Reial Madrid. Tampoc no volen fer el pas Isaac Bonga, que ha acabat al Panathinaikos.
Amb tot, Xavier O’Callaghan, que és qui en aquests moments ha agafat les regnes executives de la secció, va valorar fa uns dies el fitxatge del tècnic Aleksander Sekulic, seleccionador d’Eslovènia i que la temporada passada va entrenar, sí, en efecte, el Dubai. És l’opció B d’un pla que abans havia passat per fitxar l’entrenador del Baskonia, l’italià Paolo Galbiati, per qui el club vitorià busca una recompensa malgrat que el pla que té per a la banqueta és Velimir Perasovic. Xevi Pujol, que està cridat a ser el nou secretari tècnic del Barça, també continua lligat a la banqueta baskonista mentre passa el temps i el president Joan Laporta treu foc pels queixals.
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