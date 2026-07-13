Bàsquet
El Barça continua perfilant la seva plantilla i fa oficial el fitxatge del base Justin Robinson
El club blaugrana anuncia la contractació del base nord-americà, segon reforç després del finlandès Olivier Nkamhoua
El Periódico
La secció de bàsquet del Barcelona ha agafat embranzida. Almenys, per anunciar alguns dels jugadors que tenia acordats des de feia mesos. Després de fer oficial diumenge el fitxatge de l’ala pivot finlandès Olivier Nkamhoua, aquest dilluns ha arribat el torn del base nord-americà Justin Robinson, que firma també per dues temporades, fins al 30 de juny del 2028.
Rodamón de 28 anys i 1,85 metres (amb experiències a Austràlia, Itàlia i França, a més de 68 partits a l’NBA repartits en cinc franquícies), i vell conegut també de la Lliga ACB després del seu pas pel Breogán el 2024, Robinson, nascut a Manassas (Virgínia), arriba al Palau després d’haver destacat aquesta última temporada al París Basketball. Amb mitjanes a l’Eurolliga de 14,6 punts i 4,5 assistències, Robinson passa per ser un base fet per a sistemes dinàmics, en ocasions també anàrquic, eficient en les penetracions, però sense destacar gaire en els tirs de tres (34%).
Ja són set els jugadors que té el Barça en nòmina, i falten encara per oficialitzar les contractacions del pivot Josh Nebo, el base Umoja Gibson i l’escorta Agustín Ubal. I és clar, amb el dubte de Tornike Shengelia, que està pensant la conveniència de canviar d’equip tot i que per a això he d’assumir la seva clàusula de sortida.
A més, el Barça està també a prop d’acabar de tancar el fitxatge de l’entrenador que substitueixi Xavi Pascual. Després de descartar l’italià Paolo Galbiati davant la insistència del Baskonia a cobrar pel seu alliberament, el club blaugrana està disposat a entregar l’equip a l’actual seleccionador eslovè i extècnic del Dubai, Aleksander Sekulic.
- Un nou episodi d'incivisme deixa fora de servei la plataforma de bany adaptat de la platja Gran de Palamós
- Un jove de 16 anys cau rodolant dotze metres a una cala de Lloret de Mar
- Multes de fins a 100.000 euros per fer una foto al DNI: l’AEPD llança un avís urgent als consumidors
- Una dona de 79 anys mor en una piscina privada a Llagostera
- El Govern ordena el tancament definitiu de la via ferrada de la Cala del Molí
- La UdG subhasta una barca de recerca per 34.800 euros
- Necrològiques del 12 de juliol de 2026
- Ferit lleu a Torroella de Montgrí després d'estavellar-se contra una rotonda