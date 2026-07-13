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El Bisbal confirma la renovació del veterà base Xevi Torrent

El saltenc és l’onzè jugador confirmat a la plantilla que tornarà a dirigir Èric Surís

Valera i Torrent han renovat amb el Bisbal

Valera i Torrent han renovat amb el Bisbal / Cedida

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Jordi Roura

Jordi Roura

La Bisbal

El veterà base saltenc Xevi Torrent defensarà una temporada més la samarreta del Sol Gironès Bisbal Bàsquet a la Segona FEB. Torrent ha jugat els sis últims cursos amb l’equip empordanès, a l’antiga Lliga EBA i ara al que abans es coneixia com a LEB Plata.

Torrent, de 36 anys, també ha defensat els colors del Salt i del Vic i és tot un històric del bàsquet gironí. Juntament amb Isaac Valera, que també ha renovat, són els dos únics supervivents del Bisbal a l’ascens a la tercera categoria del bàsquet masculí espanyol on els empordanesos hi competiran per tercera temporada El Bisbal ha incorporat fins ara Octavi Fuentes, Leeroy Odiahi, Shad Thomas, Blaize Sagna, Pablo Orenga i Jorge Lafuente, i ha renovat Valera, Pau Sala, Adrià Domínguez, Bernat Álvarez i ara també Torrent.

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