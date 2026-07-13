El Bisbal confirma la renovació del veterà base Xevi Torrent
El saltenc és l’onzè jugador confirmat a la plantilla que tornarà a dirigir Èric Surís
El veterà base saltenc Xevi Torrent defensarà una temporada més la samarreta del Sol Gironès Bisbal Bàsquet a la Segona FEB. Torrent ha jugat els sis últims cursos amb l’equip empordanès, a l’antiga Lliga EBA i ara al que abans es coneixia com a LEB Plata.
Torrent, de 36 anys, també ha defensat els colors del Salt i del Vic i és tot un històric del bàsquet gironí. Juntament amb Isaac Valera, que també ha renovat, són els dos únics supervivents del Bisbal a l’ascens a la tercera categoria del bàsquet masculí espanyol on els empordanesos hi competiran per tercera temporada El Bisbal ha incorporat fins ara Octavi Fuentes, Leeroy Odiahi, Shad Thomas, Blaize Sagna, Pablo Orenga i Jorge Lafuente, i ha renovat Valera, Pau Sala, Adrià Domínguez, Bernat Álvarez i ara també Torrent.
- Un nou episodi d'incivisme deixa fora de servei la plataforma de bany adaptat de la platja Gran de Palamós
- Un jove de 16 anys cau rodolant dotze metres a una cala de Lloret de Mar
- Multes de fins a 100.000 euros per fer una foto al DNI: l’AEPD llança un avís urgent als consumidors
- Una dona de 79 anys mor en una piscina privada a Llagostera
- El Govern ordena el tancament definitiu de la via ferrada de la Cala del Molí
- La UdG subhasta una barca de recerca per 34.800 euros
- Necrològiques del 12 de juliol de 2026
- Ferit lleu a Torroella de Montgrí després d'estavellar-se contra una rotonda