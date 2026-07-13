L'Olot comença a treballar amb la novetat d'Escoda (Girona juvenil)
El conjunt garrotxí dona el tret de sortida a la pretemporada amb deu fitxatges i pendents de la visita de l'Espanyol dissabte al Municipal
L’Olot ja sua i fort. El conjunt garrotxí ha donat avui el tret de sortida a la pretemporada 2026-27. Ho ha fet al Municipal on els de Roger Vidal treballaran aquesta primera setmana fins dissabte, en què debutaran amb un amistós contra l’Espanyol a l’estadi (20:00). Deu fitxatges ha fet fins ara l’Olot per encarar un nou exercici a Segona RFEF. El darrer, avui mateix. David Escoda, un lateral esquerre de dinou anys que arriba cedit pel Girona després d’acabar l’etapa de juvenil. El barceloní, s’afegeix, doncs, al porter Jordi Saucedo (Osca B), Josep Jaume i Marc Tenas (Gimnàstica Segoviana), Pablo Santiago i Walid Meddeb (Sant Andreu), Biel Borra (Vilassar de Mar), Gil Muntadas (Terrassa), Jordi Ortega (Sabadell), Cesc Rius (FE Grama). A més a més, Vidal compta amb una bona colla de nanos del planter que treballaran amb el primer equip. Els escollits són David Yusta, Dani González, Martí Roig, Lau González, Lamin Sánchez, Pol Álvarez, Sergi Massanet, Lass Kaba, Roger Cortés, Josep Arrué, Jan Tinyena i Xaloc Paradas. Marc Fuentes i Martí Puigbert, continuen el procés de recuperació de les seves lesions, mentre que Gil Muntadas, amb permís, s'incorpora demà a la feina.
En les primeres paraules d'aquest nou curs, Vidal, té clar que l'Olot ha d'anar de bracet amb l'afició cap a l'objectiu i que aquest estiu cal anar fent pinya i agafant forma i sensacions. "Volem fer un equip que funcioni, que sigui competitiu i faci gaudir l'afició. Hem de millorar la comunió amb la ciutat. Tenim clar qui som i el primer objectiu és la permanència. Sabem els jugadors que hem signat. Els coneixem i els hem vist molt bé. Ara l'objectiu és físic i fer grup", deia.
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