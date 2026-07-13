MOTOGP
Márquez se’n va de vacances sent el rei de MotoGP
El de Cervera suma un doblet a Sachsenring amb el qual demostra que està per lluitar pel títol malgrat que encara tingui dos rivals a davant.
Emilio Pérez de Rozas
Doncs sí, és Rafa Nadal a Roland Garros. Doncs sí, és Tadej Pogacar al Tour. Doncs sí, és Leo Messi al Mundial dels EUA, el Canadà i Mèxic. Doncs sí, és el rei de Sachsenring. Doncs sí, ja és el candidat número 1. Sí, sí, el número 1, com es temia el madrileny Jorge Martín (Aprilia), encara líder del Mundial de MotoGP. I sí, sí, és el millor pilot de tots els temps. Senyores i senyors, amb tots vostès: Marc Márquez Alentà, 33 anys, nou vegades campió del món, guanyador 13 vegades al circuit de Saxònia, antiga República Democràtica d’Alemanya (RDA), i l’home que ha igualat un dels estratosfèrics rècords del mític Giacomo Agostini: l’Ago va guanyar 10 vegades en la categoria reina en el traçat d’Imatra (Finlàndia) i Il Cannibale ha guanyat 10 vegades a Sachsenring.
Podrien demanar-li més. Cap problema, E. T. els concediria tots els desitjos, el que li demanessin. Per exemple, acabat el GP d’Itàlia, a Mugello, Márquez va sortir a 102 punts del líder de llavors, l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia). Quatre grans premis després, Márquez es col·loca a només 18 punts del líder, que ara és Martinator.
El ‘comecocos’
En aquests quatre caps de setmana, el fill gran de la Roser i el Julià ha sumat la bestiesa de 119 punts sobre 148 de possibles. "¡Ja ha arribat el comecocos!", com em va dir ahir la Roser, celebrant el tercer triomf (gairebé) consecutiu del seu fill.
"Vaig arribar dijous i no vaig enganyar ningú. No dic mai mentides. No em fa falta", va comentar Márquez a EL PERIÓDICO al baixar del podi. "Per això vaig dir que tenia ganes d’un altre doblet [el d’ahir va ser el 13è] i sumar els 37 punts en joc. Vaig pressionar dissabte, perquè volia guanyar, i vaig forçar al màxim diumenge, perquè la recompensa eren 25 punts".
Márquez té un pla i va camí de complir-lo. No té pressa. Sap que això és molt llarg. Pot ser que pensi que el seu mal moment, el pitjor, ja ha passat: caiguda, quarta operació a l’espatlla dreta, nova operació al peu dret i dos grans premis sense poder córrer perquè s’havia de recuperar, no al màxim, però dignament per sumar punts. Ara, deu pensar, pot ser que arribin els mals moments dels seus rivals. El Bezz es va fer mal dissabte; Fabio Di Giannantonio (Ducati) va caure ahir en carrera, i Martinator només va poder ser cinquè. I encara no està al màxim. Ara, amb tres setmanes de vacances ("no penso fer-les totes: gimnàs, gimnàs") tornarà l’autèntic Márquez. Perquè aquest, el que ha espantat tothom, és bo. Però el millor és molt millor. "Era el cap de setmana que tocava. Si Nadal ho feia a París, nosaltres havíem de fer-ho a Alemanya, i en aquest sentit em sento summament orgullós".
Encara queda molt, però Márquez ja se sent el rei, i no de Sachsenring, sinó de MotoGP. I, quan MM93 se sent el rei, els altres ja saben que patiran. N’hi ha de tapats, com el japonès Ai Ogura (Aprilia), que ja és segon del Mundial, però E. T. tornarà encara més fort i, quan adquireixi avantatge, viurà de les rendes.
La prova d’ahir no va tenir cap història. Márquez va sortir molt més bé que no pas dissabte i se’n va anar. Portava enganxat a la roda el seu germà Àlex, que va caure ben aviat. Després, Digia va rodar just al darrere del Marc. I també va caure tot sol. I els altres, la parella suplent d’Aprilia, que ja és titular (Ogura i Raúl Fernández), no van tenir cap més remei que conformar-se amb el podi.
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