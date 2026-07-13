Esports
Oficial: María León fitxa pel London City fins al 2029
L’excentral del Barça recala també en el conjunt anglès de Michele Kang, al costat d’Alexia Putellas
Laia Bonals
Nova incorporació de luxe per al London City de Michele Kang. María León, excentral del Barça durant nou temporades, recala també a la capital anglesa. La jugadora, de 31 anys, arriba després de finalitzar el contracte amb el Barcelona i com a agent lliure. Mapi s’uneix a Alexia Putellas i reforça encara més una plantilla que està llesta per lluitar per tot aquesta temporada vinent.
Durant aquests anys, Mapi s’ha erigit com a referent i líder del vestidor. S’ha convertit en una de les figures clau de l’època daurada de l’equip català, va fitxar pel Barcelona el 2017 i, durant els seus nou anys al club, es va alçar amb quatre títols de la Lliga de Campions Femenina de la UEFA, set títols de la Lliga F, set Copes de la Reina i sis Supercopes d’Espanya. «He jugat a Espanya durant molts anys i vaig sentir que ara era el moment adequat per fer el salt, tenint en compte el projecte. La lliga anglesa està contribuint al creixement del futbol femení. Volia posar-me a prova en un altre país, en una altra lliga, jugant un tipus de futbol diferent», explica en la seva nota de presentació la futbolista.
Com Alexia, Mapi ha volgut reconèixer el paper determinant de Michele Kang no només en el seu fitxatge, sinó també en l’evolució del futbol femení. «¿Què puc dir de Michele (Kang)? Crec que és increïble el que transmet Michele. És una dona inspiradora que vol que el futbol femení es desenvolupi i prosperi. Per descomptat, vull formar part d’una cosa així, d’unclub que s’ha creat per a les dones», explica la jugadora.
«Les meves companyes m’ajudaran a adaptar-me al nou entorn i espero que la meva experiència i el meu lideratge puguin ajudar l’equip aquesta temporada. Tinc moltes ganes de treballar amb l’entrenador Eder (Maestre), el cos tècnic i els meus nous companys. Vull continuar guanyant i continuo tenint la determinació necessària per aconseguir-ho. Espero que puguem aconseguir-ho amb el London City Lionesses», relata María León ja preparada per a la vida londinenca. «Tothom m’ha dit que Londres és una ciutat genial i que m’encantarà. M’ho prendré pas a pas. El meu objectiu és adaptar-me al més aviat possible a l’equip i a la lliga i, a partir d’allà, poder aportar el millor de mi mateixa com a jugadora i com a persona», afegeix.
María León firma fins al 2029 i confirma la tendència: les grans jugadores espanyoles marxen a Anglaterra a la recerca de projectes més reptadors.
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