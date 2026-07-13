TENNIS
Un Sinner de cent es referma al tron de Wimbledon
El número u mundial va defensar la seva corona sobre l’herba londinenca després de remuntar el set inicial d’un Zverev que va demostrar ser un altre amb la confiança guanyada a Roland Garros.
L’absència de Carlos Alcaraz en els últims tornejos amplia l’avantatge de Sinner
Albert Briva
Jannik Sinner va arribar amb l’obligació gairebé imperial d’aixecar el títol de Wimbledon després de la seva sonada relliscada a París. I malgrat haver de superar el millor Alexander Zverev (6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 i 6-4) al qual s’havia enfrontat mai, va complir les expectatives revalidant el títol i aixecant el que és el seu cinquè Grand Slam.
La baixa per lesió de Carlos Alcaraz, absent tant en la cita londinenca com també en l’anterior de Roland Garros, posava Sinner al centre de totes les mirades en no haver retallat títols en la seva particular carrera de xifres. No ho va fer a la capital francesa i això li va comportar encara més pressió a Wimbledon, on no es va arrugar.
En un camí de menys a més, l’italià va topar a la gran final amb un Zverev amb més confiança pel títol a París que va mostrar poder des del primer punt del partit. Un primer set d’autèntica batalla va deixar clar que el tennista d’Hamburg no pensava tenir en compte el dur bagatge que acumulava davant del número u i que sortiria a buscar-lo des del primer moment.
Servei demolidor
Avalat per un servei demolidor, amb més d’un 80% d’efectivitat amb el primer i una velocitat mitjana superior als 200 km/h, va convertir cada joc al servei en un malson per a l’italià. Tot i això, aquest va disposar d’una única oportunitat de trencament en el primer set, però la va desaprofitar. La mànega es va acabar decidint al tie-break, on una única errada de l’italià amb el servei va acabar decantant el marcador.
Per si la proposta de Zverev no fos prou bona, es va veure reforçada amb l’adjudicació del primer set, que li va permetre continuar creient en un pla de partit molt més agressiu de l’habitual. Els serveis van continuar imposant la seva llei i el segon set també es va decidir al tie-break. Aquesta vegada, però, Sinner va trobar la manera de fer mal amb la restada i va igualar el partit.
Va abaixar la intensitat a la pista després de dos sets de més d’una hora de joc cadascun. Sinner va agafar embranzida amb la conquesta del segon set i va començar a trobar més punts amb la restada. Es va acostar en els primers jocs, però va ser ell qui es va veure amb l’aigua fins al coll en el setè joc, salvant una pilota de trencament en què Zverev va relliscar inoportunament. Es va salvar Sinner, que va trobar tot seguit el premi més anhelat del partit. Un total de 34 jocs després va aconseguir trencar el primer servei del partit i això li va valer a l’italià per emportar-se el set i capgirar un partit que va acabar guanyant.
El guió es va repetir en el quart set, baixant les revolucions a l’inici i accelerant en el moment en el qual va veure l’oportunitat, aconseguint el segon i l’últim trencament del partit que li va permetre liderar el joc fins al final i poder aconseguir així el triomf final.
El número u
L’italià torna d’aquesta manera a triomfar sobre l’herba de l’All England Club i es converteix en el desè home de l’Era Open a aconseguir defensar el tron amb la seva victòria número 100. L’últim va ser Carlos Alcaraz, a qui precisament li va robar la glòria l’any passat.
La duradora baixa del jugador murcià ha fet encara més notable el domini d’un Jannik Sinner que avantatja en gairebé 5.000 punts Zverev, que reapareixerà avui com a número dos del món.
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