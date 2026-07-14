El 95% dels abonats mantenen la fidelitat al Bàsquet Girona
Un 94% corresponen a l’equip masculí i el 96%, al femení
L’Uni ha fet un centenar de noves altes des de divendres
El Bàsquet Girona ha tancat el període de renovacions amb una fidelitat del 95% entre els abonats dels seus dos primers equips. La resposta ha estat especialment elevada en el cas de l’Spar Girona, que ha renovat el 96% dels carnets, mentre que l’equip masculí ha mantingut el 94% de la seva massa social. Unes xifres que reforcen l’objectiu del club d’arribar als 6.000 abonats únics aquesta temporada 2026/27.
El creixement més immediat s’està produint en el femení. Des que divendres es va obrir el període per a noves altes, l’Spar Girona ja ha sumat un centenar d’abonats més. La meitat han optat pel carnet conjunt, que permet assistir tant als partits de l’equip femení com als del masculí. El curs passat ja hi havia més de mig miler de persones amb l’abonament dels dos equips, que permet tenir una condicions econòmiques més bones.
Nova fase
La campanya entra ara en una nova fase. Un cop completades les renovacions, el club obrirà el període perquè els aficionats interessats en l’equip masculí es puguin apuntar a la llista d’espera. L’aforament de Fontajau i l’elevat nombre de renovacions deixen poc marge per incorporar nous abonats a l’ACB, on el Girona continua disposant d’una de les masses socials més fidels de la competició, però es calcula que se’n podran atendre mig miler gràcies a l’ampliació que es va fer el curs anterior, arribant als 5.600 seients.
La temporada anterior, l’equip masculí tenia 4.180 abonats i l’Spar Girona, 2.200. En totals absoluts, la suma s’acostava als 6.400 carnets, però la xifra real de massa social era de 5.830 persones, perquè 550 tenien l’abonament dels dos equips i el club les comptabilitzava una sola vegada.
La barrera dels 6.000
La voluntat del Bàsquet Girona és superar ara la barrera dels 6.000 abonats únics, aprofitant també l’atractiu d’una temporada amb doble presència europea. L’equip masculí disputarà la FIBA Europe Cup, mentre que l’Spar Girona tornarà a competir a l’Eurolliga si supera la fase prèvia.
La fidelitat del públic també s’ha reflectit en les assistències del masculí. La temporada passada, Fontajau va reunir 83.855 espectadors en els 17 partits de la lliga regular, amb una mitjana de 4.932 per jornada sobre un aforament de 5.600 localitats. La xifra va quedar a només 784 espectadors del rècord del club a l’ACB, establert en el segon curs a l’elit amb 84.639 aficionats.
En quatre temporades a l’ACB, el Girona ha mantingut sempre una mitjana molt pròxima als 5.000 espectadors. Aquesta estabilitat, sumada al 94% de renovacions del masculí i al creixement que està experimentant l’Spar Girona, situa el club a prop del nou repte social que s’ha marcat per al curs vinent. Pel que fa als preus, els abonaments del masculí van dels 190 euros de la modalitat familiar als 485 de la zona inferior central i inclouen els 17 partits de la fase regular de l’ACB i la primera fase de la FIBA Europe Cup a Fontajau. En el femení, els carnets oscil·len entre els 130 i els 190 euros i donen accés als 15 partits de la Lliga Femenina, als possibles play-off i a tots els compromisos europeus que es disputin al pavelló.
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