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David N'Guessan fitxa pel Fiatc Girona

El jugador dels Països Baixos signa un contracte per una temporada

Nou fitxatge, David N'Guessan

Nou fitxatge, David N'Guessan / Bàsquet Girona

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Redacció

Redacció

El FIATC Girona ha anunciat aquest dimarts la incorporació de David N’Guessan per a la temporada 2026-27. El jugador neerlandès, de 26 anys i 2,06 metres d’alçada, pot actuar tant en la posició d’ala-pivot com en la de pivot i arriba procedent del Basketball Löwen Braunschweig.

Nascut a De Lier, als Països Baixos, N’Guessan es va formar al bàsquet universitari nord-americà. Primer va defensar els colors dels Virginia Tech Hokies durant dues temporades, entre els cursos 2020-21 i 2021-22, i posteriorment es va incorporar als Kansas State Wildcats. En la seva última temporada amb els Wildcats va registrar unes mitjanes de 13,5 punts, 7,4 rebots i 1,4 assistències, amb una valoració de 18,1.

Aquesta darrera temporada ha competit a la Bundesliga alemanya (BBL) amb el Braunschweig, on ha acreditat unes mitjanes de 14,1 punts, 6,5 rebots i 1,2 assistències, amb una valoració de 16. Amb el Braunschweig també ha disputat la FIBA Europe Cup. En els sis partits que va jugar a la competició europea va signar unes mitjanes de 14 punts, 8 rebots i 1,7 assistències, amb una valoració de 18,7.

En l'àmbit internacional, el nou jugador del conjunt gironí juga amb la selecció dels Països Baixos. Va debutar-hi el 13 d’agost de 2023, en el torneig preclassificatori olímpic de la FIBA disputat a Turquia, i també ha participat en les finestres de classificació europea per a la Copa del Món FIBA 2027. En els seus quatre últims partits amb la selecció neerlandesa ha registrat unes mitjanes de 10 punts i 7,3 rebots, amb una valoració de 12,3.

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El director esportiu del FIATC Girona, Fernando San Emeterio ha destacat l’energia, l’activitat i la versatilitat del nou fitxatge. “Encaixa perfectament amb la manera com volem jugar, amb possessions ràpides i una defensa proactiva i agressiva”, ha afirmat. També valora "la versatilitat de poder jugar tant en la posició d'aler-pivot com en la de pivot, fet que ens dona diferents opcions tàctiques". San Emeterio considera, a més, que el jugador encara disposa d'un ampli marge de millora, "és un jugador capaç de jugar per sobre de la cistella i d'ajudar-nos molt en el rebot, tant ofensiu com defensiu. Per tot això, estem molt contents amb la seva incorporació”.

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