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L'exjugador del Girona i del Peralada Pedro Porro fa el segon d'Espanya contra França (0-2)

Un penal transformat per Oyarzabal donava avantatge a Espanya al descans davant un rival desconcertat

Oyarzabal celebra el gol contra França

Oyarzabal celebra el gol contra França / EFE

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Redacció

Redacció

Pedro Porro ha fet el segon gol d'Espanya, que domina a França en la primera semifinal del Mundial a mitja hora del final del partit. L'exjugador del Girona i del Peralada ha marcat després d'una gran triangulació amb Dani Olmo. Espanya ja guanyava França al descans gràcies a un penal transformat per Oyarzabal. Domini absolut de la selecció espanyola davant d’un combinat francès que amb prou feines ha inquietat Unai Simón. Mbappé, Olise i Dembélé, desapareguts. Lamine, molt actiu, ha forçat el penal del primer gol i ha vist com ja amb el 0-2 li anul·laven el 0-3 per fora de joc.

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