Bàsquet Femení
El GEiEG Pacisa s'estrenarà a la pista del Manresa
Les de Raúl Maqueda arrancaràn la lliga el 3 d'octubre
El primer partit a casa serà contra Viladecans
Andreu Coll
Ja és oficial el calendari per a la temporada vinent a LF2. Avui la Federació Espanyola ha fet públiques les dates de les vint-i-sis jornades que durarà aquesta temporada; del 3 d'octubre al 17 d'abril. El GEiEG Pacisa, que es troba al grup B, ja sabia que tindria una temporada més amable, amb menys quilòmetres, ja que el nombre d'equips catalans a la categoria s'ha vist reduït fins a 7, el límit que la federació permet per a agrupar-los en un sol grup. Tan és així que, des de la jornada 8 fins a la jornada 19, les grupistes no hauran de viatjar fora de Catalunya. El 14 de novembre jugaran contra Casablanca, a Saragossa i fins al 20 de febrer no hauran de tornar a desplaçar-se per a jugar, en aquest cas, contra Ointxe, al País Basc.
Un cop acabada la fase regula i en cas de repetir l'èxit d'aquesta temporada, les de Raúl Maqueda tindrien unes jornades de descans abans d'iniciar el play-off d'ascens, que es disputarà durant el mes de maig. La primera eliminatòria, entre l'1 i el 8 de maig, la segona, entre el 15 i el 22 i la tercera, entre el 29 de maig i el 5 de juny.
Calendari GEiEG Pacisa 26-27Calendari GEiEG Pacisa 26-27
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