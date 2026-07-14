Poliesportiu
Jacky Camós: la gironina que ha fet història en l'ultratriatló
És la primera dona que completa un 6 Split, que combina sis Ironmans durant sis dies, els últims tres sense descans
Andreu Coll
Hi ha reptes que, senzillament, semblen impossibles. El 6 Split n'és un. Durant sis dies, els 7 participants han de completar sis ironmans: tres en dies consecutius i, tot seguit, tres més seguits, sense cap nit de descans. En total, 22,8 quilòmetres nedant, 1.080 de bicicleta i 253,2 corrent. Un desafiament que només s'havia disputat una vegada abans i que la gironina Jacky Camós ha convertit en història. Mestra d'anglès de Primària a l'escola Pompeu Fabra de Salt i mare de tres fills, s'ha convertit en la primera dona del món a completar aquesta prova.
La gesta va tenir lloc entre el 28 de juny i el 5 de juliol a Colmar (França), en la segona edició d'una competició que continua buscant els seus límits. Més enllà de completar-la, Camós ho va fer sense equip tècnic, una circumstància que encara dona més valor al repte. "Ningú pot agafar-se una setmana de la seva vida per venir a donar-me suport a mi", explica. Acostumada a competir pràcticament sola, assegura que "Jo no sé què és anar amb un equip professional al darrere que et marca tot el que has de fer".
Tot i això, en una prova on cadascú competeix contra el cronòmetre i contra el propi cos, també hi ha espai per a la solidaritat. Koen Van Meeuwen n'és el millor exemple. "Sempre som els mateixos, ja ens coneixem", diu Camós. L'holandès havia iniciat també el 6 Split, però "Ell es va incorporar dijous per l'ultratriatló, però un cop de calor el va fer abandonar". En lloc de tornar a casa, va decidir quedar-se per ajudar-la durant els dos últims dies de competició. "Sense el seu suport no hauria arribat", aclareix la gironina.
La duresa de la prova no només es mesura en quilòmetres, sinó també en hores. Els tres primers dies cal completar un ironman cada vint-i-quatre hores. Després arriba l'ultratriatló final, amb un límit de 58 hores. Camós ho tenia clar des del principi. "Jo volia començar suau, perquè hi havia molta tralla durant la setmana". L'estratègia li va permetre arribar amb opcions al tram decisiu, malgrat que el descans va ser gairebé inexistent. "Havia dormit una o dues hores cada dia", recorda. "Vaig fer un parell de migdiades d'una hora durant l'etapa, però si les feia més llargues no entrava a temps". De nou, Van Meeuwen va ser qui es va encarregar de despertar-la perquè aquells minuts de son no es convertissin en una condemna.
Ara, ja de tornada a Girona, el cos li reclama les hores de son que va anar acumulant durant una setmana extrema. Però el descans serà curt. "El 6 split ja l'he aconseguit, mai més" diu Camós. "Sort, perquè si no hauria de tornar-ho a intentar", aclara. Tot i aquestes paraules, el següent objectiu ja té data. "A final de mes faré un altre ultratriatló continu a Lensahn, Alemania", avisa. Per a Jacky Camós, superar els límits no és tant una meta com una manera d'entendre l'esport i, probablement, també la vida.
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