Un miler d'aficionats anima Espanya des de Blanes
Els seguidors han omplert el Parc del Racó d’en Portes on hi havia una pantalla gegant impulsada pel popular Juan el Makina del bar La Costa
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Un miler d'aficionats de la selecció espanyola s'han concentrat aquest vespre per seguir en directe el partit de semifinals del Mundial entre Espanya i França al Parc del Racó d'en Portes de Blanes en un acte impulsat per Juan el Makina del bar la Costa. Els assistents, equipats i pintats amb banderes i alguns de disfressats per a l'ocasió han seguit emocionats el partit i han celebrat eufòrics els gols d'Oyarzabal i Porro.
Durant tot el partit no hi van faltar els càntics i balls que, amb el 0-2 de Porro van apaivagar els nervis. El xiulet de l’àrbitre que certificava l’accés a la final va suposar l’esclat final d’eufòria entre els aficionats.
Subscriu-te per seguir llegint
- Detingut Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, per masturbar-se a la piscina d'un hotel del Maresme
- La dona del Nobel d'Economia Joseph Stiglitz considera que el Trueta va salvar la vida del seu marit
- Visita de la Casa Reial a l'Escala: l'oposició critica la poca informació i les possibles afectacions
- La ràpida actuació de la Policia Local de Tossa de Mar salva la vida d'un nadó amb aturada cardiorespiratòria
- Una banda amb lligams a les comarques de Girona s’apropia de 140 milions d’euros amb fraus informàtics internacionals
- Un jove de 16 anys cau rodolant dotze metres a una cala de Lloret de Mar
- Un Girona sense Stuani?
- Els arqueòlegs troben una gerra amb un ou que va servir d'ofrena fa 1.800 anys a la vil·la romana de Sarrià de Ter