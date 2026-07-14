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Un miler d'aficionats anima Espanya des de Blanes

Els seguidors han omplert el Parc del Racó d’en Portes on hi havia una pantalla gegant impulsada pel popular Juan el Makina del bar La Costa

Una imatge de la concentració d'aficionats de Blanes impulsada per Juan el Makina, del bar la Costa

Una imatge de la concentració d'aficionats de Blanes impulsada per Juan el Makina, del bar la Costa / David Aparicio

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Redacció

Redacció

Girona

Un miler d'aficionats de la selecció espanyola s'han concentrat aquest vespre per seguir en directe el partit de semifinals del Mundial entre Espanya i França al Parc del Racó d'en Portes de Blanes en un acte impulsat per Juan el Makina del bar la Costa. Els assistents, equipats i pintats amb banderes i alguns de disfressats per a l'ocasió han seguit emocionats el partit i han celebrat eufòrics els gols d'Oyarzabal i Porro.

Una imatge dels aficionats donant suport a la selecció espanyola

Una imatge dels aficionats donant suport a la selecció espanyola / David Aparicio

Durant tot el partit no hi van faltar els càntics i balls que, amb el 0-2 de Porro van apaivagar els nervis. El xiulet de l’àrbitre que certificava l’accés a la final va suposar l’esclat final d’eufòria entre els aficionats.

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