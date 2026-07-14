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FUTBOL

El Reial Madrid demana al jutge totes les factures del Barcelona pel cas Negreira

El club blanc exigeix que requereixin als blaugranes tot el seu sistema de compliance entre 2010 i 2018.

Florentino Pérez i Joan Laporta.

Florentino Pérez i Joan Laporta.

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Fermín de la Calle

Madrid

El cas Negreira segueix el seu curs i es van coneixent els moviments del Reial Madrid, personat en el procés. El club blanc continua pressionant perquè la investigació arribi fins al final i s'assumeixin responsabilitats en un cas que no només apunta el Futbol Club Barcelona, sinó també el conjunt del sistema arbitral.

«Corrupció sistemàtica» arbitral

El club presidit per Florentino Pérez afirma que la Reial Federació Espanyola de Futbol i el Comitè Tècnic d’Àrbitres presentaven deficiències estructurals que van permetre el funcionament del sistema durant anys. Fins i tot parla d’un model d’avaluació arbitral basat en l’arbitrarietat i el clientelisme, qualificat judicialment com a «corrupció sistèmica». Per tant, no s’assenyala només al Barça, també es denuncia com funcionava l’estructura arbitral que va permetre que ocorregués aquest cas Negreira.

El Reial Madrid ha demanat al jutge que requereixi al Barcelona tot el seu sistema de ‘compliance’ entre el 2010 i el 2018 per comprovar quins controls existien contra la corrupció esportiva i en cas que existissin tals controls si es van arribar a aplicar.

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Els advocats del Reial Madrid continuen pressionant a nivell jurídic a més de treballar paral·lelament perquè es prenguin decisions tant en els estaments esportius, com la UEFA, únic organisme capacitat per poder sancionar el Barcelona, o la FIFA, amb un posicionament sobre el que ha passat. S’ hi suma la petició perquè la Guàrdia Civil aporti les factures, autoritzacions de pagament, circuits interns i auditories de Tresep, Radamanto i Best Norton que, segons la documentació, van ser requerides sense haver sigut incorporades a la causa del cas Negreira.

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