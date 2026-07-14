Bàsquet
Tarragona i Reus seran les seus de la Lliga Catalana 26-27
La Federació Catalana de Basquetbol ha fet oficial les dates i els encreuaments d'un torneig que ja és un clàssic de la pretemporada catalana
Andreu Coll
La Lliga Nacional Catalana, organitzada per la Federació Catalana de Basquetbol, ja és un clàssic de tots els equips catalans, tant masculins com femenins, durant la seva pretemporada. Avui s'han donat a conèixer les seus, les dates i els emparellaments per a l'edició de la temporada 2026-2027.
Tarragona repeteix per tercer any consecutiu com a seu per al torneig masculí, que es disputarà entre el 9 i el 13 de setembre. En el cas del torneig femení es disputarà a Reus, nou temporades després, acollirà el duel entre Spar Girona i Cadí La Seu, el dimecres 23 de setembre a les 20:30h.
Una temporada més, la Lliga Endesa tornarà a comptar amb fins a sis equips catalans. Aquest fet fa que es mantingui el format de l'última temporada; dos grups de tres equips. FIATC Girona s'enfrontarà a Lleida i Penya, mentre que a l'altre grup hi ha Barça, Andorra i el vigent campió, Manresa. El millor equip de cada grup obté el bitllet a la final, que es disputa diumenge 13 de setembre a les 12:00 h.
Subscriu-te per seguir llegint
- Detingut Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, per masturbar-se a la piscina d'un hotel del Maresme
- La dona del Nobel d'Economia Joseph Stiglitz considera que el Trueta va salvar la vida del seu marit
- Visita de la Casa Reial a l'Escala: l'oposició critica la poca informació i les possibles afectacions
- Una banda amb lligams a les comarques de Girona s’apropia de 140 milions d’euros amb fraus informàtics internacionals
- La ràpida actuació de la Policia Local de Tossa de Mar salva la vida d'un nadó amb aturada cardiorespiratòria
- Un jove de 16 anys cau rodolant dotze metres a una cala de Lloret de Mar
- Un Girona sense Stuani?
- Els arqueòlegs troben una gerra amb un ou que va servir d'ofrena fa 1.800 anys a la vil·la romana de Sarrià de Ter