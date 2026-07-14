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Bàsquet

Tarragona i Reus seran les seus de la Lliga Catalana 26-27

La Federació Catalana de Basquetbol ha fet oficial les dates i els encreuaments d'un torneig que ja és un clàssic de la pretemporada catalana

Final de la lliga catalana de la temporada passada, a Tarragona

Final de la lliga catalana de la temporada passada, a Tarragona / GUS CARRASCO/FCBQ

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Andreu Coll

Girona

La Lliga Nacional Catalana, organitzada per la Federació Catalana de Basquetbol, ja és un clàssic de tots els equips catalans, tant masculins com femenins, durant la seva pretemporada. Avui s'han donat a conèixer les seus, les dates i els emparellaments per a l'edició de la temporada 2026-2027.

Tarragona repeteix per tercer any consecutiu com a seu per al torneig masculí, que es disputarà entre el 9 i el 13 de setembre. En el cas del torneig femení es disputarà a Reus, nou temporades després, acollirà el duel entre Spar Girona i Cadí La Seu, el dimecres 23 de setembre a les 20:30h.

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Una temporada més, la Lliga Endesa tornarà a comptar amb fins a sis equips catalans. Aquest fet fa que es mantingui el format de l'última temporada; dos grups de tres equips. FIATC Girona s'enfrontarà a Lleida i Penya, mentre que a l'altre grup hi ha Barça, Andorra i el vigent campió, Manresa. El millor equip de cada grup obté el bitllet a la final, que es disputa diumenge 13 de setembre a les 12:00 h.

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